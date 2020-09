Aus den Unternehmen

StorySide steuert globale Audiobook-Distribution über Bookwire

StorySide, der international agierende Verlagszweig des schwedischen Streaminganbieters Storytel, setzt beim globalen Vertrieb seines Audiobook-Katalogs auf die Frankfurter Digital-Expert*innen: Mit der

umfassenden Vereinbarung erhält das Unternehmen Zugang zum weltweiten Vertriebsnetzwerk Bookwires und administriert die Distribution des StorySide-Titelkatalogs dabei über das Bookwire OS.

Die Zusammenarbeit zwischen Bookwire und StorySide erstreckt sich über einen internationalen Audiobook-Katalog mit aktuell mehreren tausend Hörbuch-Titeln in über 20 Sprachen und trat bereits zum 1. August 2020 in Kraft. Bis zum Jahresende 2020 werden über Bookwire OS die Audiobook-Titel des internationalen StorySide-Katalogs in allen relevanten Audio-Shops weltweit verfügbar sein. Das schwedische Unternehmen, dessen Angebot an Audiobooks beständig wächst, nutzt bereits jetzt mit den ersten Titeln das umfassende Leistungsspektrum Bookwires: Über Bookwire OS managed StorySide individuell die globale Distribution ihres mehrsprachigen Katalogs mit skalierbaren und automatisierten Prozessen. Zudem hat StorySide jederzeit durch die Bookwire Analytics-Tools Einblicke in die Performance des Katalogs oder einzelner Titel und kann zusätzlich auf die Marketing-Services im Bookwire OS zurückgreifen, um Umsätze und Aufmerksamkeit zu steigern.

„Für uns ist Bookwire OS das beste Software-Angebot für die komplexen Anforderungen unseres Audiobook-Katalogs. Sowohl von der Handhabung als auch von der Wirtschaftlichkeit her ist diese „One Stop Solution“ für unsere sehr unterschiedlichen Titel optimal. Das Vertriebsnetzwerk, das Bookwire weltweit bietet, hat die perfekte Reichweite, um unseren Katalog bestmöglich international verfügbar zu machen“, so Helena Gustafsson, Chief Content Strategy Officer von Storytel AB und CEO von StorySide AB.

„Die Zusammenarbeit mit StorySide zeigt exemplarisch, wie flexibel wir mit Bookwire OS das volle Spektrum der Bedürfnisse großer internationaler Verlage bedienen können. Unsere Lösung ist ein umfassendes „Software as a Service“-Angebot, das mit den Anforderungen unserer Kunden mitwächst, die sich im Bereich Digital Publishing Effizienz, Skalierbarkeit und hohe Performance wünschen. Bookwire als global tätiges Unternehmen verfügt darüber hinaus über ein Netzwerk, dank dem wir den Digital-Vertrieb für Kunden wie StorySide sowohl mit den globalen Playern als auch mit lokal starken Händlern vollständig abdecken können“, erläutert Jens Klingelhöfer, CEO der Bookwire GmbH.

Weitere Informationen zu Bookwire OS: www.bookwire.de

Bookwire & „Bookwire OS – One Solution“

Die Bookwire GmbH wurde 2009 als Dienstleister für Verlagsauslieferungen von E-Books und digitalen Inhalten in Frankfurt gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden internationalen Unternehmen im Bereich der Digital Publishing-Technologie entwickelt. Die aktuell 70 Mitarbeiter*innen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Brasilien und Mexiko betreuen mehr als 1.700 Verlage im Bereich E-Book, Audiobook und Print-on-Demand. Rund 500.000 E-Books und 60.000 Audiobooks werden über die in 2019 gelaunchte wegweisende Software „Bookwire OS – One Solution“ in alle relevanten Verwertungskanäle geliefert, analysiert und auch vermarktet. Dabei greifen die Verlagskunden der Bookwire GmbH neben neuester Technologie bei Customer Analytics, Preisgestaltung u.a. auch auf die individuelle Betreuung von Account & Marketing Managern zurück, die die Kunden durchgehend betreuen.

Für die Hörbuch-Produktionslösung „We Audiobook You“ (WAY) wurde das Unternehmen im Jahr 2019 mit dem ersten „Digital Publishing Award“ im Bereich B2B-Lösungen ausgezeichnet. Die Bookwire GmbH wird geleitet von den Gründern Jens Klingelhöfer und John Ruhrmann und betreibt neben dem Firmensitz in Frankfurt a. M. auch noch Dependancen in Madrid (Spanien), London (Großbritannien), Mexiko Stadt (Mexiko) und São Paulo (Brasilien).