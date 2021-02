Bookwire zieht positive Jahresbilanz 2020

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 global geprägt – in allen Lebensbereichen. Für digitalen Content bedeuteten die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einen enormen Katalysator – gewachsene Nachfrage, neue Zielgruppen, neue Ansprüche an Produktion, Distribution, Verwertungsketten und Marketing. Zeitgleich war es ein Jahr voller Herausforderungen für Verlage. Die Frankfurter Bookwire GmbH sieht 2020 deswegen als Jahr des Lernens und des Zusammenhalts, aber auch der Innovationen an.

„Das vergangene Jahr hat die gesamte Welt vor Herausforderungen gestellt, wirtschaftlich, gesundheitlich, arbeitsorganisatorisch in jedem einzelnen Bereich bis in die ganz individuelle Privatsphäre hinein. Auch wir blicken auf ein bewegtes und bewegendes Jahr zurück, das man zusammenfassen kann als ein Jahr des Lernens und des Unterstützens: Was wird wirklich gebraucht, auf was kommt es an, was kann man beitragen und wie kann man diejenigen unterstützen, die in dieser fordernden Zeit Support brauchen. Und es gab noch eine große Erkenntnis: Digital Publishing war noch nie so wichtig wie heute“, resümiert Jens Klingelhöfer, CEO der Bookwire GmbH.

Analysieren, interpretieren und anwenden: „Covid-19 Special“ Reports und „Listen & Read“

Im gesamten Jahresverlauf 2020 widmete sich Bookwire – zusammen mit verschiedenen Partnern – einer tiefgehenden Analyse der Lage im Digital Publishing-Markt und den Wünschen der User der diversen Angebote im E-Book und Audiobook-Bereich. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bieten Verlagskunden ein Fundament, um ihre Vertriebs- und Marketingstrategien an die Marktlage anzupassen:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden bereits im Frühjahr 2020 – parallel zum ersten Lockdown im deutschen Markt – gemeinsam mit Rüdiger Wischenbart untersucht und die Erkenntnisse in einem „Covid-19 Special“ veröffentlicht, im August folgte mit der gleichen Methodik eine Analyse des brasilianischen Marktes.

Die erste von Bookwire beauftragte umfassende Marktforschung unter Endkonsumenten „Listen & Read: The Battle for Attention” lieferte im Oktober 2020 direkte Einblicke in die Nutzung von E-Books, Audiobooks und Podcasts im deutschen Markt.

„Unsere Prognosen für den Digitalmarkt haben sich durch die umfassenden Analysen im Jahr 2020 bestätigt: Der Aufbau einer effizienten digitalen Vertriebsstruktur und die adäquate Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen als Kern einer formatübergreifenden Digitalstrategie ist für Verlagshäuser wichtiger denn je. Was vor zwölf bis achtzehn Monaten noch Trend oder Nische war, ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Diese Entwicklung wurde sicherlich durch die Corona-Pandemie noch mehr beschleunigt und wir nehmen dieses Tempo an: Wir möchten Publishern in allen unseren Märkten die besten technischen Lösungen und den maßgeschneiderten Service liefern, um ihnen Zugang zu diesen Erlösquellen zu verschaffen“, so John Ruhrmann, Managing Director der Bookwire GmbH.

Mehr Titel, mehr Services, mehr Umsatz: Bookwire verzeichnet weltweit Wachstum

Die Erkenntnisse der Analysen werden auch durch die reinen Geschäftszahlen bestätigt: Rund 600.000 Titel wurden zum Jahresende 2020 weltweit von Bookwire für Verlagskunden verwertet – ein Plus von 11 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Audiobooks stieg um 46 % auf rund 90.000 Titel, E-Books legten um 6 % auf rund 500.000 und Print-on-Demand um 18 % auf über 4.500 Titel zu.