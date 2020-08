Sieben neue Mitarbeiter*innen im Bookwire Headquarter

Das Wachstum der Bookwire GmbH spiegelt sich auch weiterhin im Ausbau des Teams am Firmenhauptsitz in Frankfurt a. M. wider: Seit Juli haben sieben neue Teammitglieder ihre Schreibtische bezogen – und die Bookwire GmbH bildet auch in diesem Jahr erneut Nachwuchs für die Publishing- Branche aus.

Katrin Diederich besetzt seit 1. August 2020 die Position des Senior Manager Finance. Langjährige Erfahrung sammelte sie seit 2008 bei der Augur Capital AG (Frankfurt

a. M.), dort u. a. als Investment Director, und zuletzt bei der Viridium Gruppe (Neu- Isenburg) als Senior Project Manager Integrationen. Ihre Ausbildung hatte Diederich an der Universität Trier mit einem Studium der Wirtschaftsmathematik (2003 bis 2009) und an der Deakin University Melbourne (Graduate Certificate in Business Administration) absolviert.

Mônica Duarte & Carmen Tanzer verstärken bereits seit 1. Juli 2020 das Account Management und somit die Kundenbetreuung der Bookwire GmbH. Duarte ist schwerpunktmäßig in der Betreuung internationaler Verlage aktiv, während Tanzer die deutschsprachigen Verlagskunden betreut.

Duarte hält einen Master in Buchwissenschaften, 2018 erlangt an der Friedrich- Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, und sammelte Auslandserfahrung an der Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand im Bereich Marketing im Verlagswesen (2017). Sie wechselt von Duncker & Humblot, Berlin, wo sie im Bereich E-Publishing tätig war, zu Bookwire.

Tanzer war zuletzt als Verlagsmitarbeiterin bei steinbach sprechende bücher tätig, wo sie bereits im Jahr 2017 ein Verlagsvolontariat absolviert hatte. Begleitend zu ihrem Bachelor-Studium in Germanistik und Kunstgeschichte an der Goethe- Universität Frankfurt a. M. (2011 bis 2015) hatte sie bereits Praxiserfahrungen als Praktikantin bei diversen Literaturagenten und Verlagen gesammelt.

Lena Görtz & Jan Stausberg sind die beiden neuen Auszubildenden bei der Bookwire GmbH, die seit Firmengründung vor zehn Jahren die Qualifikation des Publishing- Nachwuchses auch als Unternehmensauftrag ansieht. Görtz & Stausberg absolvieren ab 1. August 2020 die zweijährige Ausbildung zur Medienkauffrau / Medienkaufmann Digital und Print bei der Bookwire GmbH.