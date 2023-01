IG BellSa: Sprecherin Constanze Neumann zur Stimmungslage

Sinkende Nachfrage, steigende Kosten, höhere Anforderungen an den Text: Es sind vielfältige Herausforderungen, vor denen die Publikumsverlage 2023 stehen. Die Jahrestagung der Interessengruppe Belletristik und Sachbuch (IG BellSa) am 26. Januar in München diskutiert ein breites Themenspektrum. IG-Sprecherin Constanze Neumann, Verlegerin des Aufbau Verlags, ordnet die derzeitige Gefühlslage stellvertretend für das Sprecher-Trio im buchreport-Interview ein.

Wie bewerten Sie die Marktsituation nach dem durchwachsenen Jahr 2022?