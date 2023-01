Amandara M. Schulzke übernimmt Programmleitung des Acabus Verlags

Personalia

Amandara M. Schulzke wird neue Programmleiterin des zur Bedey & Thoms Media Gruppe gehörenden Acabus Verlags. Das Programm des auf historische Romane (Schwerpunkt Mittelalter) fokussierte Verlags war seit dem Abgang von Verena Behr im Sommer 2022 kommissarisch von Geschäftsführerin Sandra Thoms gelenkt worden.

Die studierte Wissenschaftsjournalistin Schulzke bringt historisches Know-how mit: Seit 1997 organisiert sie Mittelalter-Events, u.a. das Literaturzelt auf dem größten Mittelaltermusikfestival Europas in Selb. Sie war Chefredakteurin der Mittelalter-Zeitschrift „Karfunkel“ und Gründerin der Zeitschrift „Pax et gaudium – Spaß an Geschichte“.

„Frau Schulzke ist eine großartige Netzwerkerin und ein unglaubliches organisatorisches Talent. Ich bin überzeugt, dass acabus davon massiv profitieren wird – vor allem, weil das Thema historische Romane gerade immer mehr nachgefragt wird“, sagt Sandra Thoms.