Frischer Verkaufsschub für Roman aus der »Heartstopper«-Welt

Bücher und Autoren

Auch der 3. Platz der US-Bestsellerliste für Kinder- und Jugendbücher wird in dieser Woche neu vergeben. Er geht an die Autorin und Illustratorin Alice Oseman, der 2022 auch hierzulande ein enormer Erfolg mit ihren „Heartstopper“-Graphic Novels gelang: Der Coming-of-Age-Stoff belegte die Plätze 1 bis 3 der von buchreport erstellten deutschen Jahresbestsellerliste für Graphic Novels und etablierte das neue Imprint Loewe Graphics im Comic-Segment.

In den USA reüssiert aktuell mit „Nick and Charlie“ ein älterer Roman aus dem „Heartstopper“-Universum in einer neuen Ausgabe. Gedruckt erschien er erstmals 2020 bei HarperCollins und in deutscher Übersetzung 2022 bei Loewe unter dem Titel „Nick & Charlie. Eine Liebesgeschichte – definitiv“.

Alice Oseman: Nick and Charlie, 176 S., Scholastic, ISBN 978-1-338-88510-1