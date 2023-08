Hugendubel eröffnet dritten Standort in Nürnberg

Handel

Der Buchhandelsfilialist Hugendubel eröffnet eine neue Filiale in Nürnberg. Der neue Standort in der Breite Gasse 59-61 soll am 18. August eröffnet werden.

Auf 440 qm wird Hugendubel vor allem Romane, Krimis, English Books, Fantasy-Titel und Kinderbücher präsentieren. Im September soll das Angebot um Papeterie und Non Books ergänzt werden.

Für das Buchhandelsunternehmen ist Nürnberg auch ein historisch bedeutender Standort: Hier eröffnete Hugendubel 1985 seine erste Filiale außerhalb Münchens und begründete so den Start für die deutschlandweite Expansion. Mit dem neuen Nürnberger Standort ist Hugendubel jetzt dreimal in der bayerischen Stadt vertreten, die anderen Standorte finden sich im Karstadt-Haus in der Königsstraße und im Franken-Center.

Für seinen neuen Standort hat sich Hugendubel auch eine besondere Marketing-Aktion überlegt: Ab Oktober wird eine Kunst-Installation das Haus in der Breiten Gasse schmücken. Schon jetzt ist eine Silhouette eine Jungen zu erkennen, der sich über die gesamte Wandhöhe erstreckt. Diese Figur wird dann im Herbst lebendig: „Die Figur wirft einen überdimensionalen Papierflieger in den Raum, der über den Betrachtenden schweben wird. Gefaltet aus einer Buchseite symbolisiert der in seiner Flugbahn verweilende Papierflieger nicht nur die 130jährige Historie von Hugendubel, sondern schenkt den Betrachtenden Assoziationen zu der großen und fortlaufenden Fülle von Geschichten, die uns Bücher schenke“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.