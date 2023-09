Thalia orientiert sich in Mannheim neu

Handel

Der Buchhandelsfilialist Thalia verändert sein Auftreten in Mannheim: Anstatt auf 2 Standorte zu setzen, konzentriert man sich künftig nur noch auf einen. Die Buchhandlung Am Paradeplatz wird zum 30. März 2024 geschlossen. Der Standort auf den Planken in P7 bleibt erhalten, wird jedoch im Frühjahr 2024 vollständig umgebaut und eröffnet mit neuem Gesicht und erweitertem Sortiment. Alle Mitarbeitenden der schließenden Buchhandlung bleiben Thalia erhalten und werden künftig an anderen Standorten eingesetzt.

Den Kundinnen und Kunden gehe durch die Schließung am Paradeplatz kein Angebot verloren, betont das Unternehmen. Denn das Sortiment der Buchhandlung auf den Planken solle stark ausgebaut werden, speziell auch im Bereich Fachbuch. Bereits bekannte digitale Services sowie die persönliche Beratung blieben erhalten. Die Umbaumaßnahmen auf den Planken starten im Januar 2024 bei laufendem Betrieb und werden voraussichtlich im April vollständig abgeschlossen sein.

„Natürlich sind wir sehr traurig, unsere Buchhandlung am Paradeplatz zu schließen, diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, so Thalias Vertriebsdirektor Michael Wetzel. „Durch die Bündelung unserer Ressourcen an einem Standort in Mannheim haben wir aber die Möglichkeit, unseren Kundinnen und Kunden zukünftig eine noch schönere Buchhandlung mit einem erweiterten Sortiment und somit noch mehr Lesefreude an einem Ort zu bieten.“