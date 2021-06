Hanser-Verleger Jo Lendle wirbt für Buchmessen-Teilnahme

Veranstaltung, Verlage

Wie fällt der Neustart der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr aus? Die Sehnsucht nach einem Treffen wie „vor Corona“ ist groß, allenthalben war davon in den vergangenen Monaten, zumal während der digitalen Messe im vergangenen Jahr, die Rede.

Der offizielle Anmeldeschluss für die Buchmesse war der 31. Mai, doch auch im Juni sind die Formulare noch verfügbar, die Buchmesse hatte Anfang Juni selbst darauf verwiesen, dass noch Platz sei – trotz reduzierter Hallenzahl. Zuletzt konnte die Messe dank der Mittel aus dem Programm Neustart Kultur sogar eine weitgehend risikolose Anmeldung garantieren, da mögliche Stornogebühren nicht erhoben würden.

Dessenungeachtet wird die Buchmesse anders ausfallen als früher gewohnt, Präsenzveranstaltung hin oder her. Einer, der in diesen Tagen für eine Teilnahme der Verlage wirbt, ist Carl-Hanser-Verleger Jo Lendle. Via Twitter schrieb er am Mittwoch: „Auf zur Messe! Liebe Mitstreiter in den Verlagen. Die Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür. Dort sollten wir sie nicht stehen lassen. Bitten wir sie herein, sie braucht in diesem Ausnahmejahr unsere Unterstützung.“

Er wolle sich keine Welt ausmalen, in der es Buchmesse nicht mehr gebe, so Lendle. Daher ergehe seine Einladung: „Stellt Bedenken, Zweifel, Kurzvorteile zurück, kommt meinetwegen mit kleinerer Besetzung, mietet Systemstände, knabbert Kekse statt Krabben, freut euch eher aufs Publikum als auf die große weite Welt.“

Nur so könne die Messe stattfinden, so der Verleger. Und sie müsse stattfinden, damit „uns am Ende nicht nur die Erinnerung bleibt“.

Wenig überraschend reagierte das Team der Messe mit einem Gruß aus dem „Maschinenraum“ der Messe, in dem man am „Feinschliff“ für die anstehende Messe arbeite …