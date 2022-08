Frankfurter Buchmesse bleibt weit entfernt von alter Größe

Veranstaltung, Verband, Verlage

Rekordmesse 2019, Absage 2020, Auftritt auf kleiner Flamme 2021: Die Corona-Pandemie hat der Frankfurter Buchmesse eine turbulente und existenzgefährdende Achterbahn-Fahrt beschert. Vom 19. bis 23. Oktober soll die Leistungsschau wieder zulegen und als Präsenzmesse mit Pandemie-Restrisiko ausgetragen werden. Zwei Monate vor dem Start meldet die Börsenvereins-Tochter folgenden Rekonvaleszenz-Stand:

Mehr Stände: Während das „ Börsenblatt “ Anfang August lediglich von „mehr als 2000 Ausstellern“ für die 74. Buchmesse sprach, „etwa ebenso viele wie im Vorjahr“, will das Team um Buchmessedirektor Juergen Boos auf Nachfrage rund 4000 Aussteller in den Messehallen einweisen. Von alter Größe ist die Buchmesse damit immer noch weit entfernt. 2019 hatten 7450 Unternehmen einen Messestand gebucht.

, die deutschsprachigen und -Verlage sowie die -Gruppe und auch sowie die Verlage der . Mehr Internationalität: Wieder vor Ort anzutreffen sollen auch die internationalen Schwergewichte Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette, Scholastic, HarperCollins, Macmillan, Ingram und Springer Nature sein. Auch Teilnehmer aus den asiatischen Buchmärkten China, Japan, Korea, Malaysia, den Philippinen, Taiwan und Thailand haben wieder Standnummern. Das internationale Agentenzentrum meldet mit 456 Tischen ausgebucht.

Einen Überblick über das Hallenlayout der Frankfurter Buchmesse 2022 gibt der Hallenplan: https://www.buchmesse.de/besuchen/hallenplan. Alle Aussteller der Frankfurter Buchmesse sind im Ausstellerverzeichnis zu finden: https://www.buchmesse.de/besuchen/ausstellerverzeichnis

Themenschwerpunkt Ukraine

Die Ukraine wird in diesem Jahr einen Themenschwerpunkt bilden. Ukrainische Buchverlage und Institutionen stellen an einem 100 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand mit eigener Bühne aus (Halle 4.0). Das umfangreiche Programm am Stand beleuchtet die aktuelle Situation der ukrainischen Verlagsbranche. Der Gemeinschaftsstand der Ukraine wird durch die Zusammenarbeit der Frankfurter Buchmesse mit dem Goethe-Institut Ukraine und dem Ukrainian Book Institute ermöglicht.

Förderung

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, unterstützt die Frankfurter Buchmesse erneut mit einer Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur“ der Bundesregierung. Die Förderung dient der weiteren Stärkung der Buch- und Verlagsbranche, indem sie die Durchführung des wichtigsten Branchenevents unter den weitreichenden Auswirkungen der Pandemie ermöglicht. Gefördert werden Aussteller, die einen Einzelstand gebucht haben oder sich an einem Gemeinschaftsstand beteiligen. Prozentual beträgt der Nachlass je nach Standgröße bis zu 30%.

Ehrengast Spanien

Unter dem Motto „Creatividad Desbordante – Sprühende Kreativität“ präsentiert Spanien sich als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. 31 Jahre nach dem ersten Ehrengast-Auftritt 1991 stehen auch Themen wie Mehrsprachigkeit und die Bedeutung der spanischen Sprache als Brücke zu Lateinamerika im Fokus. Der interaktive Ehrengast-Pavillon (Forum, Ebene 1) gibt auf zwei Bühnen und an fünf Tagen einen Eindruck von der reichen und pulsierenden Literatur- und Kulturlandschaft Spaniens und Raum für spannende Begegnungen mit 200 Protagonist*innen aus Spanien. Wer Lust hat, aktuelle Literatur aus Spanien zu entdecken, muss nicht bis zum Herbst warten: Auf der aktuellen Neuerscheinungsliste, die die Frankfurter Buchmesse für jedes ihrer Gastländer zusammenstellt, sind aktuell 186 Titel von Autor*innen aus Spanien oder Literatur über Spanien verzeichnet. Die Neuerscheinungen sind in über 90 deutschsprachigen Verlagen erschienen. Für die internationale Ausstellung „Books on… Spain“, die traditionell im Ehrengast-Pavillon gezeigt wird, können aktuell noch Titel eingereicht werden.

