»Ich habe ihn vor DAS Regal geführt …«

Bücher und Autoren

Man kennt das ja. Unversehens landet man beim Date oder beim Höflichkeitsbesuch in einem Vorhof der Hölle. Wobei hier nicht die Seele brennt, sondern das Auge. Vielleicht auch beides. Gemeint ist der unschuldige Blick ins Bücherregal. Zeig mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist? Sagt man das nicht so? Und dann steht man da vor diesem einen Buchregal, in dem sich alles tummelt, was den eigenen Geschmack mehr als nur seitenscharf verfehlt. Sondern buchblockweit, schmökerhaft weit, enzyklopädieweit.

Mit diesem Szenario spielen die Cartoonisten Elias Hauck (Zeichnungen) und Dominik Bauer (Text), die ihre Werke u.a. in der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ oder der „Titanic“ präsentieren.

Die aktuelle Ausgabe von „Hauck & Bauer“ kommt diesmal buchlastig.



Hauck und Bauer verlegen bei Kunstmann.