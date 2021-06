Beliebte Bretagne

Bücher und Autoren

Unter den Verlegern, die auch als Autoren in Erscheinung treten, ist Jean-Luc Bannalec alias Jörg Bong einer der erfolgreichsten: Mit seinen in der Bretagne spielenden Kriminalromanen ist der ehemalige verlegerische Geschäftsführer von S. Fischer Dauergast auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik.

Die beiden ersten Romane der bei Kiepenheuer & Witsch erscheinenden Krimireihe, „Bretonische Verhältnisse“ (2012) und „Bretonische Brandung“ (2013), erreichten Rang 2, alle nachfolgenden Bände schafften es auf Platz 1. Zuletzt führte der 9. Band („Bretonische Spezialitäten“) zusätzlich die Jahresbestsellerliste Paperback Belletristik 2020 an.

Entsprechend überraschungsfrei platziert sich auch der jüngste 10. Fall des in die Bretagne strafversetzten Protagonisten Kommissar Dupin wieder auf dem Spitzenplatz: KiWi hat die „Bretonische Idylle“ in einer Startauflage von 230.000 Exemplaren in den Handel gebracht. Damit liegen die Bücher aller 10 Bände derzeit bei einer Gesamtauflage von rund 5,2 Mio verkauften Exemplaren.

Beim Marketing setzt KiWi auf großformatige Wegweiser-Displays für den Handel, außerdem wurde der Titel durch Sonder-Newsletter-Kampagne, Anzeigenbuchungen und eine Kooperation mit dem bretonischen Fremdenverkehrsamt unterstützt. Mit Übersetzungen in 17 Sprachen verkauft sich die Krimireihe auch im Ausland. In Frankreich ist sie ein großer Erfolg für den Verlag Presses de la Cité, dort sind neben den Romanen auch das „Bretonische Kochbuch“ und der Bildband erschienen.

Hier geht es zur SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik.