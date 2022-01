Gesunde Küche landet auf Platz 1

Bücher und Autoren

Zu Beginn des neuen Jahres nehmen sich viele Menschen vor, sich gesünder zu ernähren. Dieser Neujahrsvorsatz scheint in den USA jetzt auch zum Buchkauf angeregt zu haben: „The Comfortable Kitchen“ (Morrow) von Alex Snodgrass landet in dieser Woche auf Platz 1 der US-amerikanischen Sachbuch-Bestsellerliste.

Snodgrass teilt auf ihrem Blog „The Defined Dish“ regelmäßig gesunde Rezepte und Anekdoten aus ihrem Familienleben in Texas. Ihr erstes Kochbuch, das ebenfalls „The Defined Dish“ heißt, ist Ende 2019 bei Harvest erschienen.

Die Bloggerin und Kochbuchautorin orientiert sich bei der Rezeptentwicklung an dem Programm Whole30. Das Diätprogramm setzt auf Vollwertkost und den Verzicht von Zucker, Alkohol, Getreide, Hülsenfrüchten, Soja und Milchprodukten. Snodgrass berichtet auf ihrem Blog von ihren Erfahrungen mit dem Ernährungsprogramm und sagt, dass Whole30 ihre Sichtweise auf Ernährung gänzlich ver­ändert habe. Dennoch gehe es bei ihren Rezepten um Balance und „kräftige Aromen“, weshalb es bei ihr auch immer wieder Vorschläge abseits von Whole30 gebe.

Auch in Großbritannien liegt ein Schwerpunkt auf Ernährung: „Pinch of Nom Comfort Food“ (Bluebird) von Kate Allinson und Kay Featherstone verweilt nun schon seit Wochen auf den vorderen Plätzen des britischen Sachbuch-Rankings. Neu hinzu kommt in dieser Woche Siobhan Wightmans „Slimming Eats“ (Yellow Kite). Die Rezeptsammlung landet auf Platz 2.