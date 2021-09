Gesche Wendebourg übernimmt Leitung Gesamtlizenzen bei PRH

Personalia

Seit Anfang September hat Gesche Wendebourg die Leitung der Abteilung Gesamtlizenzen in der Penguin Random House Verlagsgruppe übernommen.

Wendebourg ist seit 2004 in der Verlagsgruppe tätig und hat zuletzt als Foreign Rights Director der Penguin Random House Verlage den Bereich der Auslandslizenzen geleitet. Die studierte Germanistin und Romanistin war beim Wallstein Verlag als Lektorin tätig, bevor sie bei Ullstein Heyne List und später bei Random House zu einer der „erfahrensten und erfolgreichsten Foreign Rights Managerinnen der Branche“ geworden sei, heißt es in der Mitteilun des Verlags.

Nach dem Weggang von Bettina Breitling, die die Verlagsgruppe Ende Februar auf eigenen Wunsch verlassen hat, konzentriert sich die neu strukturierte Abteilung unter der Leitung von Gesche Wendebourg auf die Lizenzgeschäfte der Verlagsgruppe. Wendebourg ist damit für die Ressorts Auslandslizenzen, Inlandslizenzen, Hörbuch- sowie Theater- und Filmrechte verantwortlich. Die jeweiligen Ressortleiterinnen Sema Kara (Theater und Film), Sabine Kohl (Inland) und Susanne Seggewiss (Hörbuch) berichten an sie. Das Ressort Auslandslizenzen wird Gesche Wendebourg auch weiterhin gemeinsam mit ihrem bisherigen Team selbst betreuen. Hier verzeichnet die Verlagsgruppe die größten Wachstumsraten innerhalb des Lizenzgeschäfts.

Die ursprünglich der Lizenzabteilung angegliederten, von Bettina Breitling gegründeten Bereiche Referentenagentur und CustomBooks wurden bereits im März dem Geschäftsbereich Strategic & Digital Development unter der Leitung von Matthias Aichele zugeordnet.

„Mit Gesche Wendebourg konnten wir eine sehr erfahrene Kollegin gewinnen, die in ihrer bisherigen Arbeit bereits einen großen Beitrag zur erfolgreichen Verbreitung der Inhalte unserer Autor*innen in aller Welt geleistet hat. Der Bereich Lizenzen ist nicht nur eine zunehmend wichtiger werdende wirtschaftliche Säule für die Verlagsgruppe, ein erfolgreiches Lizenzgeschäft vergrößert die Reichweite unserer Autor*innen und ist damit für unser Haus von größter Bedeutung. Auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr und ihrem Team freue ich mich sehr und wünsche ihr viel Erfolg und Freude in ihrem neuen, erweiterten Aufgabengebiet“, erklärt Thomas Rathnow, CEO der Penguin Random House Verlagsgruppe.