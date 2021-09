Rowling vs. Franke: Kleines Stürmchen im Wasserglas um »Das Weihnachtsschwein«

Bücher und Autoren, Verlage

Schon im April hatte der Carlsen Verlag die deutsche Ausgabe eines neuen Kinderbuchs von J.K. Rowling angekündigt. Unter dem Titel „Das Weihnachtsschwein“ werde das Kinderbuch am 12. Oktober erscheinen. Das war bewusst nah am englischen Originaltitel „The Christmas Pig“ gehalten.

Das Buch erscheint tatsächlich, doch heißt es nun „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“, wie Carlsen in einer aktuellen Verlagsankündigung mitteilt. Der simple Grund: Beim Leipziger Verlag Tinyfoxes gibt es bereits ein (lieferbares) Buch mit dem Titel „Das Weihnachtsschwein“, verfasst von Kristin Franke.

In der „Leipziger Volkszeitung“ erschien am Mittwoch ein Artikel darüber, wie eine Leipzigerin, nämlich Kristin Franke, der „Starautorin“ eine Titeänderung aufzwang. So fand die Geschichte Einzug in weitere deutsche Medien.

Beim Carlsen Verlag nimmt man diese mediale Entwicklung mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis. Wohl zu Recht, denn der Vorgang ist aus Branchensicht völlig harmlos und liegt zudem mehrere Monate zurück. Schon als „The Christmas Pig“ im Frühjahr angekündigt wurde, war klar, dass der Titel in 20 Übersetzungen weltweit erscheinen würde. Bei Carlsen prüfte man routinemäßig, wie Sprecherin Katrin Hogrebe gegenüber buchreport betont, sofort einen möglichen Titelschutz – und stieß dabei natürlich auf Frankes fast gleichnamgigen Titel. Eine kurze Rückfrage von Carlsen beim Verlag Tinyfoxes zeigte, dass man sich dort einen anderen Titel für Rowlings Buch wünschte. So kommunizierte es Carlsen mit dem Lizenzgeber und benannte die deutsche Ausgabe einfach um. Thema erledigt. Bis in Leipzig eine Zeitungsredaktion eine Geschichte mit dem großen Namen Rowling erkannte.

Weiter kommentieren will der Carlsen Verlag die aktuelle Berichterstattung jetzt nicht. Man nehme das zur Kenntnis, heißt es dort nur, sehe aber, was passiere, wenn aus einer gewissen Branchenferne berichtet werde.

Übrigens ist Frankes Buch nicht das einzige dieses Namens: Schon 2007 erschien bei Droemer der Titel „Das Weihnachtsschwein“ von Kinky Friedman, doch ist das Buch nicht mehr verfügbar. In der Regel erlischt der Titelschutz, sobald der bisherige Rechteinhaber den Titel nicht mehr nutzt, meistens gilt eine Dauer von zwei Jahren.