Umsätze im September: Freundlicher Herbstauftakt

Der österreichische Buchmarkt hat im September der allgemeinen Krisenstimmung getrotzt und ist mit einem kleinen Umsatzplus in den Bücherherbst gestartet. Sowohl der Gesamtmarkt als auch der stationäre Buchhandel setzten dabei so viel um wie im guten September 2020 und übertrafen damit auch die (schwachen) Vor-Pandemie-Umsatzwerte 2019 in Größenordnung von 8%. Weniger Freude bereitet allerdings der Blick auf die Absatzzahlen.

Die Zahlen des buchreport-Umsatztrends auf Basis des Handelspanels von Media Control für September 2022 im Überblick: