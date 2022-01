FBI verhaftet mutmaßlichen Manuskript-Dieb

Verlage

Eine Geschichte wie aus einem abseitigen Kriminalroman: Seit einiger Zeit schon wurde gegen eine unbekannte Person ermittelt, die sich bisher unveröffentlichte Manuskripte von Autoren erschlichen hat. Nun hat das FBI einen 29 Jahre alten Mann verhaftet, der offenbar in London für Simon & Schuster tätig war und sich über mehrere Jahre (mindestens fünf zwischen 2016 und 2021, sagt das FBI) über ein ausgeklügeltes Betrugssystem diverse Manuskripte erschlichen hat. So berichtete es zuerst die New York Times.

Finanzielle Gewinne hatte der Mann offenbar nicht erzielt, erste Vermutungen deuten eher darauf hin, dass es um einen Wissensvorsprung gehen könnte.

Filippo Bernardini, so der Name des Mannes, sei am John. F. Kennedy Airport verhaftet worden. Ihm wird u.a. Betrug und Identitätsdiebstahl vorgeworfen.

Bernardini habe sich nach ersten Erkenntnissen seine Insiderkenntnisse zunutze gemacht, habe diverse Webseiten zur Täuschung angelegt und mininal verfremdete Mailadressen verwendet, um den Anschein zu erwecken, als Literaturagent oder Verlagsmitarbeiter zu sein. Über 160 potentielle Fälle stünden im Mittelpunkt der Untersuchung.

Der mutmaßliche Betrüger hatte unter anderem Stieg Larsson, Margaret Atwood oder auch den Schauspieler und Autor Ethan Hawke angesprochen, aber auch viele neue Autoren.

Simon & Schuster reagierte auf den Fall mit der Freistellung des mutmaßlichen Betrügers, wie auch der SPIEGEL berichtet. Man sei „schockiert und erschrocken“ über dieses Virgehen.