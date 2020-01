Ernst Klett AG: Christian Döttinger und David Klett neu im Vorstand

Personalia, Verlage

Der Vorstand der Ernst Klett Gruppe bekommt zwei zusätzliche Mitglieder: Der Aufsichtsrat wird Christian Döttinger und David Klett zum 1. März in den Vorstand der Aktiengesellschaft berufen.

Christian Döttinger (47) ist seit September 2016 als Geschäftsführer der Holding Klett Präsenzlernen für die Klett Gruppe tätig, einer der vier Zwischenholdings der Klett Gruppe. Er zeichnet verantwortlich für den Geschäftsbereich der Kindertagesstätten und Schulen der Klett Gruppe. Zuvor war Christian Döttinger unter anderem Chief Operating Officer der deutschen Buchverlage der Holtzbrinck Verlagsgruppe.

David Klett (42), Sohn des Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Klett, ist seit 2014 in leitenden Funktionen in der Klett Gruppe tätig und verantwortet als Geschäftsführer der Holding Klett Lernen und Information wesentliche Bereiche der Fachinformations- und Bildungsverlage der Klett Gruppe im In- und Ausland.

Döttinger und Klett werden ihre derzeitigen Verantwortungsbereiche innerhalb der Klett Gruppe auch künftig ausüben.

„In den vergangenen Jahren ist die Klett Gruppe stark gewachsen, die Geschäftsbereiche haben sich weiter ausdifferenziert. Mit den positiven Entwicklungen der Gruppe ist die Erweiterung unseres Vorstandes ein bewusster Schritt hin zu mehr Führungsbreite“, so Michael Klett zu den Vorstandsveränderungen.

Zum neuen fünfköpfigen Vorstand der Ernst Klett AG gehören weiterhin: