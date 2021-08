Empfehlungen für die Brettspiel-Saison

Handel, Verlage

Das Spiel des Jahres 2021 ist „MicroMacro: Crime City“ von Johannes Sich. Der bei Edition Spielwiese und Pegasus Spiele gepackte Karton für empfohlene 24,95 Euro enthält eine kriminalistische Spurensuche mit Augenzwinkern. Gedacht für 1 bis 3 Spieler ab 10 Jahre geht es hier um eine Reihe von ungewöhnlichen Todesfällen in Crime City. Indizien und Spuren liefert ein großformatiger Stadtplan im Wimmelbild-Stil.

Die Jury des Vereins „Spiel des Jahres“ lobt den Spielverlauf und die Szenerie, in der sich unter den Mitspielern „angeregte Diskussionen“ ergäben.

Ende Juli wurde der Preis in Berlin vergeben, wobei der Jury-Vorsitzende Harald Schrapers vor allem anmerkte, dass die diesjährige Verleihung möglicherweise „eine der wichtigsten Preisverleihungen überhaupt“ sei. Denn im Lockdown hätten viele Menschen das Brettspiel neu oder wieder entdeckt, so Schrapers. So könne der Markt vielleicht auch auf die Neugierde der Kunden auf Neues setzen.

Neben dem Spiel des Jahres selbst verlieh die Jury auch zwei weitere Auszeichnungen. Mit dem Siegel „Kennerspiel des Jahres“ wurde „Paleo“ von Peter Rustemeyer (Verlag Hans im Glück) ausgezeichnet. Das für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren konzipierte Spiel greift das Leben in der Steinzeit auf und fördert das gemeinsame Nachdenken über Strategien. Als „Kinderspiel des Jahres“ wurde „Dragomino“ von Bruno Cathala, Marie Fort und Wilfried Fort (Pegasus Spiele) gewählt. Für Kinder ab 5 Jahren geht es hier um die Jagd nach Dracheneiern.