Mit Plüsch und Bundles neue Vertriebswege öffnen

Spiele und Spielwaren sind für den Buchhandel beliebte Zusatzartikel. Verlage sehen Chancen durch Kooperationen und buchnahe Spiele.

Spiele und Spielwaren gehören zu den Ergänzungssortimenten, die im Buchhandel als besonders affin gelten. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht nur geschenkfähig sind, sondern auch vom Warentyp und den Preiskategorien her zum Buchangebot passen. Zum andern haben vor allem Buchhandlungen mit vielen Familien und Kindern unter den Kunden Zugang zu jenen Zielgruppen, die sich neben Büchern auch für genau diese Zusatzprodukte interessieren.

Während der Coronakrise hat der Absatz von Spielen und Spielwaren kräftig zugelegt, nach Ende des Lockdowns spürbar auch im Buchhandel. Zu den Gewinnern gehören Brettspiele, die allerdings auch schon vor der Pandemie mit positiven Zahlen geglänzt haben. Ihr einziger Nachteil: Brettspiele sind erklärungsbedürftigere Produkte als Bücher, weil sie nach bestimmten Regeln gespielt werden.

Digitale Verkaufsseminare

Damit der Buchhandel von diesem Zusatzgeschäft profitieren kann, haben Spieleverlage wie Kosmos, Hutter oder Ravensburger ihre eigentlich analogen Verkaufsseminare inzwischen mit mehr Teilnehmern auf flexible und zeitsparende Digitalmodelle umgestellt und erkennen aufgrund positiver Resonanz darin durchaus eine Ergänzung für die Zukunft. Wie die digitale Händlerschulung bei Kosmos funktioniert, ist beispielhaft im Kasten auf Seite 16 nachzulesen.

Spiele mit Buchbezug und umgekehrt gehören zu den Schwerpunkten von Kosmos, der nicht nur einer der marktführenden deutschen Spieleverlage, sondern auch ein etablierter Buchverlag ist. Wie gut Spiele in der Wechselwirkung mit Büchern funktionieren, zeigt das Beispiel „Exit“. Die erfolgreichste Spielemarke der Stuttgarter im Bereich Familien- und Erwachsenenspiel feiert in diesem Jahr mit über 12 Mio verkauften Exemplaren auf dem Habenkonto ihren fünften Geburtstag. Aus dem Wissen heraus, dass eine erfolgreiche Spielemarke auch die Bücher zum Spiel beflügeln kann, ist schon ein Jahr nach dem erfolgreichen Spielestart das erste „Exit“-Buch erschienen, mittlerweile sind in der Reihe „Exit – Das Buch“ 12 Titel (inklusive einem Adventskalender-Buch) mit über 300.000 verkauften Exemplaren lieferbar.

Wenn es um buchnahe Spiele geht – ob das Spiel zum Buch oder das Buch zum Spiel –, arbeiten die Teams um Birgitta Barlet, die bei Kosmos den Buchbereich verantwortet (s. auch das Interview unten), und Spiele-Programmleiter Heiko Windfelder eng zusammen. Windfelder hat nachgerechnet und kommt z.B. auf ein Dutzend Buchmarken, die Kosmos im Laufe der Jahre erfolgreich als Spiel entwickelt hat, darunter Harry Potter, mehrere Romane von Ken Follett sowie Bücher von Marc-Uwe Kling. Das 2019 vom Schöpfer der kultigen „Känguru-Chroniken“ für Kosmos entwickelte Spiel „Exit – Die Känguru-Eskapaden“ ist mit bisher mehr als 400.000 verkauften Spielen ein Verkaufserfolg mit Longsellerpotenzial.

Interdisziplinäre Markenteams

Die genreübergreifende Strategie funktioniert gut, sagt Windfelder. Aber da Kosmos bekannt dafür ist, Arbeitsprozesse ständig zu überprüfen und zu optimieren, wird in Stuttgart derzeit an einer verbesserten Organisation mit interdisziplinären Markenteams samt programmübergreifenden Kreativmeetings z.B. mit Mitarbeitern aus Kinderbuch und Spielredaktion gearbeitet. Als etablierter Player, der sich in der Spielebranche ebenso selbstverständlich bewegt wie im Buchmarkt, hat Kosmos dabei deutliche Platzvorteile gegenüber anderen Buchverlagen.

Aber auch diese werden bei der Suche nach zusätzlichen Handelsvertriebswegen immer häufiger bei den buchaffinen Zusatzprodukten Spielen und Spielwaren fündig. Dass mit Tessloff, Lingen und Dorling Kindersley gleich 3 Buchverlage in den letzten 12 Monaten Kooperationen mit der Spielwarenbranche verabredet haben, spricht für sich.

Als Erster aus dem Trio hatte der Nürnberger Tessloff Verlag im Herbst letzten Jahres mit Dickie Toys, dem Spielwarenhersteller aus dem nahen Fürth, eine gemeinsame Produktlinie gelauncht und damit die Vermarktung seiner erfolgreichen Kindersachbuch-Marke „Was ist was“ signifikant ausgebaut:

Das lieferbare Angebot besteht aus 4 Sets zu den klassischen Kinderthemen Feuerwehr, Baustelle, Bauernhof und Müllabfuhr.

Jedes Set enthält ein kleinformatiges „Was ist was“-Sachbuch im Format 14 x 14 cm, zusammen mit einem passenden, ergonomisch gestalteten Dickie-Spielfahrzeug von 15 cm Länge.

„Vorlesen, Entdecken und Spielen“ heißt die Headline für das Bundle, das sich an Kinder ab 2 Jahren richtet. Die Sets sind umweltfreundlich verpackt und werden von Dickie Toys im Spielwarenhandel und von Tessloff im Buchhandel vertrieben. Aufgrund der guten Nachfrage musste das Buchquartett bereits mehrfach nachgedruckt werden. Derzeit überlegen die Partner, ob und wann es weitere Bundles auf „Was ist was“-Basis geben wird, sagt Tessloffs Licensing & International Business Director Helga Uhlemann.

Der auf Kinderbücher, Lernprodukte und Hobbythemen spezialisierte Lingen Verlag wiederum ist seit Juni mit dem Spielehersteller Smart Toys and Games über eine Vertriebskooperation verbandelt, in der die Kinderbücher der Kölner, angeführt vom Klassiker „Leo Lausemaus“, im Mittelpunkt stehen.

Lingens neuer Vertriebspartner passt thematisch und strategisch gut zu den Kölnern, weil er seine Denk- und Logikspiele für alle Altersklassen nicht nur im Spielwarenfachhandel anbietet, sondern auch im inhabergeführten Buchhandel dort besonders gut etabliert ist, wo Lingen Nachholbedarf hat. Die Kooperation gilt für die 6 Bundesländer im Süden und Südwesten Deutschlands (Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Bayern) sowie Luxemburg. Alle anderen Bundesländer (plus Österreich und Schweiz) werden weiterhin von Lingens Vertretern betreut.

Weitreichende Pläne

Der Dritte im Bunde ist Dorling Kindersley, der für seine im Mai angekündigte Kooperation mit der Margarete Steiff GmbH und dessen Kuscheltieren mit dem Knopf im Ohr die wohl weitreichendsten Pläne hat. Der gemeinsame Auftritt feiert im September mit 2 Buchprojekten für Kinder Premiere, die der Buchverlag und der namhafte Spielwarenhersteller gemeinsam entwickelt haben:

In der Reihe „Mein liebstes Kuscheltierbuch“ für Kinder ab 6 Monate erscheinen zum Start 4 Pappbilderbücher mit hochwertigen Fühlelementen und Bildern populärer Steiff-Tiere, darunter Teddybär Flynn und Lamm Anni, die Themen wie Erste Wörter und Bauernhoftiere behandeln.

Auch die gebundenen Vorlesegeschichten „Komm mit ins Land der Kuschelfreunde“ für Kindergartenkinder ab 3 Jahren bilden den Auftakt einer Reihe mit noch nicht näher definierten Fortsetzungsbänden. Das Buch ergänzt die Hörgeschichten der ersten 3 Steiff-Tonies, die im Frühjahr erschienen sind.

DK-Verlegerin Monika Schlitzer definiert den Schulterschluss mit dem Traditions­unternehmen Steiff als eine von Anfang an auf Langfristigkeit ausgerichtete Zusammenarbeit der beiden erfolgreichen Marken samt Überlegungen für weitere Reihen im Bilderbuch. „Uns verbindet nicht nur der gleiche hohe Qualitätsanspruch an unsere Produkte, sondern auch die Zielgruppen passen sehr gut zu einander.“

Entsprechend ist die Kooperation über die enge Zusammenarbeit bei der Buchproduktion hinaus breiter angelegt. Gemeinsame Aktivitäten im Bereich Social Media unter dem Hashtag #DKsteiffbuch sind in Vorbereitung. Auch die Marketingstrategie wird gemeinsam erarbeitet. Details sind noch offen, aber für den Buchhandel wird es auf jeden Fall Tischbanner und Aktionspakete geben.

Für Dorling Kindersley ist die Zusammenarbeit mit einer international bekannten Spielwarenmarke nichts Neues. So kooperiert der zu Penguin Random House gehörende Sachbuchverlag schon seit dem Jahr 2000 mit Lego:

Die Münchner pflegen eine Backlist mit über 40 lieferbaren Büchern, meist mit einer exklusiven Lego-Minifigur im Gepäck.

Gerade erschienen ist das opulent ausgestattete und mit 49,95 Euro hochpreisige Sammelwerk „Lego Minifiguren – Die offizielle Geschichte“, der eine Astronauten-­Figur im Miniformat in einer limitierten Sammlerausgabe beiliegt.

Das bislang erfolgreichste Buch ist „Das Lego Ideen-Buch: Bau dir deine eigene Welt!“, von dem seit 2012 mehr als 100.000 Exemplare verkauft wurden.

Anja Sieg sieg@buchreport.de

buchreport.spezial Geschenke Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.spezial Geschenke 2021. Das buchreport.spezial steht für Abonnenten von buchreport.digital im E-Paper-Archiv zur Verfügung. Die gedruckte Ausgabe können Sie hier bestellen.

»Storytelling mit starken Marken« Kosmos-Buchchefin Birgitta Barlett über Spiele mit Buchbezug Was muss ein Buch mitbringen, um auch als Spiel Potenzial zu haben und umgekehrt? Eine starke Marke mit großem Bekanntheitsgrad und dazu eine ebenso starke Story ist sowohl für das Buch zum Spiel wie für das Spiel zum Buch eine Voraussetzung. Storytelling sollte auch bei einem Spiel möglich sein. Die Zielgruppe sollte gut definiert sein, eine engagierte Fancommunity ist ebenfalls hilfreich. Bei Kosmos hat crossmediales Erzählen eine lange Tradition. Wir nutzen die Chancen, die unsere eigenen Marken bieten, halten aber auch Ausschau nach Lizenzen, die gut zu uns passen. Welche Spieleform eignet sich für eine Buchvorlage am besten, oder gibt es da keine festen Regeln? Das kommt auf das Alter und die Zielgruppe an. Und natürlich auch auf das Thema. Der Weg ist sehr individuell. Die Umsetzung kann als Kartenspiel, kooperatives Brettspiel, Krimi- oder Story-Puzzle erfolgen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wie funktioniert die gemeinsame Vermarktung von Buch und Spiel im Handel? Kosmos bedient beide Absatzwege, also Buch- und Spielwarenhandel, und setzt auch in den sozialen Medien auf Crossmarketing. Die Vermarktung erfolgt eher als Themenwelt und weniger über den Preis, da es sich meist um starke Marken mit redaktionell hochwertiger Umsetzung handelt, statt um Preis-Leistungs-Produkte. Wie offen sind Buch- bzw. Spielwarenhändler für Spiele mit Buchbezug? Beide Vertriebswege sind dafür sehr offen. Der Buchhandel freut sich über das Zusatzgeschäft und neue Kundengruppen. Eine eingeführte Spielemarke wie „Exit“ befeuert auch die Bücher zum Spiel. Wir wissen aber auch, dass umgekehrt der Spielwarenhandel das Angebot von Themenwelten wie z.B. Erstlesebücher von „Die drei ???“ oder „Andor Junior“-Bücher schätzt. Kauft der Buchleser auch das Spiel zum Buch oder ist die Zielgruppe eine andere? Hier gibt es eine sehr große Schnittmenge der Zielgruppe. Es gibt viele Menschen, die sich über verschiedene Produktarten mit ihrer Marke verbinden wollen. „Exit“, das im Kern ja ein Rätsel ist, ist ein gutes Beispiel, aber auch die schon erwähnten „Die drei ???“. Ob crossmediales Erzählen für die Zielgruppe interessant ist, erfahren wir, indem wir direkt an sie herangehen und fragen. So lernen wir die Zielgruppe besser kennen und können dieses Wissen gezielt im Marketing einsetzen.