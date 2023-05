Emily Henry landet mit TikTok-Romance auf Platz 1

Bestseller international, Bücher und Autoren

Dieses Buch ist von vielen Leserinnen und Lesern erwartet worden: Emily Henry legt mit „Happy Place“ (Berkley Books) ihren neuesten Roman vor, der auch direkt Platz 1 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste erklimmt.

In „Happy Place“ erzählt Emily Henry von Harriet Kilpatrick und Wyn Connor, die bereits seit 6 Monaten getrennt sind – es jedoch ihren Freunden immer noch nicht gesagt haben. Jetzt steht ein lange geplanter Urlaub mit der gesamten Freundesgruppe an und Harriet und Wyn müssen so tun, als seien sie noch immer glücklich verliebt. Der gemeinsame Urlaub ist zunächst unangenehm für beide, doch schon bald knistert es wieder zwischen den beiden Ex-Lovern.

„Happy Place“ ist Henrys vierter Liebesroman nach „Beach Read“ (2020), „People We Meet on Vacation“ (2021) und „Book Lovers“ (2022), die allesamt ebenfalls zu internationalen Bestsellern wurden. Zum Erfolg beigetragen hat, wie zuletzt so oft im Romance-Genre, die Videoplattform TikTok. Henry gehört dort zu den meistdiskutierten Romance-Autorinnen. Daher tauchte das knallpinke Cover von „Happy Place“ seit Erscheinen auch in zahlreichen TikTok-Videos auf.

Emily Henrys Romane erscheinen in deutscher Übersetzung im Knaur Taschenbuch. Die deutsche Version von „Happy Place“ ist nur wenige Tage nach dem englischsprachigen Original unter gleichem Titel erschienen. Als Nachzügler soll am 1. Dezember noch die Übersetzung des Vorgängerbuchs „Book Lovers“ erscheinen.

Emily Henry Happy Place, 400 S., Berkley Books, ISBN 978-0-593-44127-5