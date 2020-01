Buchbranche erreicht kleines Umsatzplus

Handel, Markt

Die deutschsprachige Buchbranche ist 2019 im Publikumsmarkt um gut 1% gewachsen. Das geht aus den buchreport-Umsatztrends für Deutschland, Österreich und die Schweiz hervor. Höhere Erwartungen haben sich durch ein schwaches Weihnachtsgeschäft nicht erfüllt: Die Dezember-Umsätze blieben in Deutschland und der Schweiz unter Vorjahr, der österreichische Markt erreichte im Weihnachtsgeschäft Vorjahresniveau. Die Zahlen für den Gesamtmarkt (stationär und Versand/Onlineshops):

Deutschland: Das sich über viele Monate abzeichnende Umsatzplus von mehr als 2% hat sich durch das Minus im wichtigsten Monat Dezember auf 1,4% reduziert: Hier geht es zur ausführlichen Analyse mit Aufschlüsselung nach Warengruppen und mit Sonderauswertung für den stationären Buchhandel.

Österreich: Der österreichische Buchmarkt beendete das Jahr mit +1,6% im Gesamtmarkt – s. ausführlich hier.

Der österreichische Buchmarkt beendete das Jahr mit +1,6% im Gesamtmarkt – s. ausführlich hier. Schweiz: Das Deutschschweizer Buchgeschäft blieb im Dezember klar unter Vorjahr und schloss damit auch das Jahr mit insgesamt –1% ab – s. ausführlich hier).

Bei den Absatzzahlen hat Österreich leicht zugelegt, während in Deutschland und in der Schweiz weniger Exemplare verkauft wurden. Insgesamt bewegt sich das Minus in einer Größenordnung von 1 Mio Exemplaren.

Das waren die umsatzstärksten Titel im Dezember, angeführt vom SPIEGEL-Jahresbestseller „Das Geschenk“:

Die umsatzstärksten Titel im Dezember 2019 1. Fitzek: Das Geschenk (Droemer) 22,99 2. Riley: Die Sonnenschwester (Goldmann) 22,00 3. Kinney: Gregs Tagebuch 14. Voll daneben! (Baumhaus) 14,99 4. Stanišić: Herkunft (Luchterhand) 22,00 5. Adler-Olsen: Opfer 2117 (dtv) 24,00 6. Guinness World Records 2020 (Ravensburger) 19,99 7. Beckett: Die ewigen Toten (Rowohlt) 16,00 8. Owens: Der Gesang der Flusskrebse (Hanserblau) 22,00 9. Moyes: Wie ein Leuchten in tiefer Nacht (Wunderlich) 24,00 10. Kling: Das NEINhorn (Carlsen) 13,00 Erhebungszeitraum Dezember 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz; Preise in Euro für Deutschland Quelle: Media-Control-Handelspanel

Bücher, die das Jahr 2019 prägten

Die 800 meistverkauften Titel des Jahres 2019 dokumentiert das buchreport.spezial Jahresbestseller 2019 mit folgenden Themen, Analysen und Rankings:

Fünf Variationen von Liebe und Leben

Daniela Krien hat 2019 einen Überraschungserfolg gelandet. Empfehlungen im Handel und positives Medienecho haben geholfen.

Wie aus dem Scheitern eine Karriere geboren wurde

Romy Hausmann hat das bestverkaufte Thriller-Debüt 2019 vorgelegt. „Liebes Kind“ erreicht einen Top-Platz in der Paperback Belletristik.

Autoren gesucht, die fernsehtauglich erzählen

Fernsehauftritte von Buchautoren sorgen für Bestsellernachfrage. Wie „Markus Lanz“ mit Verlagen arbeitet, erklärt Markus Heidemanns.

Vielgefragte Selbstfindung und Thrillers Umsatzstärke

John Streleckys „Café“ verkauft sich von Jahr zu Jahr noch besser. Thrillerautor Sebastian Fitzek liefert den umsatzstärksten Titel.

Jahresbestsellerlisten 2019

Hardcover Belletristik (Top 100)

Hardcover Sachbuch (Top 100)

Paperback Belletristik (Top 40)

Paperback Sachbuch (Top 40)

Taschenbuch Belletristik (Top 100)

Taschenbuch Sachbuch (Top 100)

Wirtschaft & Management (Top 40)

Ratgeber (jeweils Top 20 der Kategorien Essen & Trinken | Natur & Tiere | Hobby & Kreativität | Gesundheit)

Comic & Manga (jeweils Top 20)

Kinder- & Jugendbuch (jeweils Top 20 der Kategorien Bilderbuch | Kinderbuch | Sachbuch | Jugendbuch)

Hörbuch (jeweils Top 20 der Kategorien Hörbuch Erwachsene | Hörbuch Kinder/Jugendliche)

DVD (jeweils Top 20 der Kategorien Spielfilme | TV & Hobby)

Das buchreport.spezial steht für Abonnenten von buchreport.digital und zum Einzelkauf hier im E-Paper-Archiv Verfügung und kann hier als gedruckte Ausgabe bestellt werden.