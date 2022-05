Eine virale Buchhandlung

Julia van Steijn zeigt, wie die Social-Media-Plattform Tiktok auch für kleine Buchhandlungen ein nützliches Mittel sein kann. Seit etwas mehr als einem Jahr dreht die 23-jährige Buchhändlerin Kurzvideos für die Buchhandlung Omni. Resultat: Mehr als 1880 Follower folgen der Buchhandlung mit Sitz in den Kleinstädten Schaan und Eschen in Liechtenstein. So geht van Steijn das Projekt Tiktok an: