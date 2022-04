Ein haariger Vorlesespaß

In Mainz hieß es am Welttag des Buches (23. April) „Schnipp, schnapp, Haare ab!“. Buchhändlerin Silke Müller hatte die Friseurmeisterin Ronja Kissinger (Salon Die Haarprofis) in ihre Buchhandlung Erlesenes & Büchergilde in der Mainzer Innenstadt eingeladen. Einen kostenlosen Haarschnitt gab es unter einer Bedingung: Es musste dabei vorgelesen werden. Ziel der Aktion ist es, vor allem Kindern die Angst vorm Vorlesen zu nehmen. Die Details: