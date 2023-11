Dussmann Group ist neues Stifterratsmitglied der Stiftung Lesen

Leseförderung

Die Dussmann Group unterstützt ab sofort die Stiftung Lesen als neustes Stifterratsmitglied. Im Fokus: Leseförderprojekte, die Kindern und Jugendlichen herkunftsunabhängige Bildungschancen und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Anlass sind die jüngsten Studien, nach denen jedes vierte Grundschulkind selbst nach Abschluss der vierten Klasse nicht ausreichend gut lesen könne.

Der Stifterrat besteht aus über 50 Verbänden, Organisationen, Unternehmen und Personen, die sich für die Leseförderung und damit Bildung in Deutschland einsetzen.

„Bei der Dussmann Group treffen globaler Erfolg und regionales Engagement aufeinander. Das ist gerade in der Leseförderung eine wertvolle Kombination, denn wer den großen Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland hat, weiß, dass wir einerseits langfristig handeln und denken müssen und dass aber andererseits die Unterstützung der Kinder und Jugendliche regional angepackt und umgesetzt werden muss. Wir freuen uns, mit der Dussmann Group einen verlässlichen, starken Partner an unserer Seite zu wissen“, so Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen.

Wolf-Dieter Adlhoch, Vorstandsvorsitzender der Dussmann Group: „Die Stiftung Lesen engagiert sich seit vielen Jahren mit großem Engagement für Kinder und Jugendliche, die in einem bildungsbenachteiligten Umfeld leben. Als Familienunternehmen übernehmen wir Verantwortung und fördern ebenfalls Projekte, die sich der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen widmen. Das ist wichtig, um unsere demokratische Gesellschaft zu stärken. Da wir mit unseren Dussmann KulturKindergärten auch Kitas mit kulturellem Profil betreiben, passt das einfach gut. Dass unsere Mitgliedschaft im Stifterrat im Jahr unseres 60. Jubiläums beginnt, freut mich besonders.“

Leseförderung steht innerhalb der Dussmann Group naturgemäß vor allem beim Kulturkaufhaus Dussmann im Fokus. Die Geschäftsführerin Andrea Ludorf betont „Sprache verbindet Menschen. Mit ihrer Hilfe können wir Geschichten und Wissen teilen, Grenzen überwinden, Gemeinschaft erleben. Hier setzt auch die gemeinsame Initiative ‚Vorlesen in allen Sprachen‘ an. Sie ermöglicht es Kitas, Bibliotheken und weiteren Einrichtungen sowie multilingualen Familien und Kindern, bekannte und beliebte Kinderbuchtitel vollständig übersetzt in acht verschiedenen Sprachen anzubieten. Denn Lesen und Vorlesen machen stark – in jeder Sprache! Ich freue mich darauf, die Arbeit der Stiftung Lesen tatkräftig zu unterstützen.“