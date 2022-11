Doppelspitze in der Programmleitung bei Diogenes

Ab Dezember übernehmen Susanne von Ledebur und Heide Kloth als Doppelspitze die Programmleitung bei Diogenes. Sie folgen auf Ursula Bergenthal, die den Verlag per Ende November auf eigenen Wunsch hin verlässt.

Susanne von Ledebur leitet weiterhin den Rechteeinkauf bei Diogenes. An ihrer Seite wird Heide Kloth neu für die Programmentwicklung verantwortlich sein. Susanne von Ledebur wird zudem von Verleger Philipp Keel und dem Verwaltungsrat in die Geschäftsleitung von Diogenes berufen.

Heide Kloth war nach Stationen bei Kiepenheuer & Witsch und Suhrkamp als Lektorin bei Ullstein tätig, bevor sie 2017 zur Verlagsgruppe HarperCollins wechselte. Dort leitete sie fünf Jahre lang die gesamte Belletristik (Ecco, HarperCollins und Mira).

Susanne von Ledebur leitet seit 2016 den Einkauf der Rechte bei Diogenes. Zuvor arbeitete sie neun Jahre bei Kein & Aber.

„Ich freue mich auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Susanne von Ledebur, die sich für all das, was Diogenes ausmacht, leidenschaftlich einsetzt und Heide Kloth, die mit frischem Blick, auch auf unsere umfangreiche Liste, Neues lanciert“, so Verleger Philipp Keel.