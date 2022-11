Zweites Leben dank Nähmaschine

Als Jessica Peterson im Oktober 2021 ihre Buchhandlung Nilsson im nordhessischen Baunatal eröffnete, bestellte sie auch gleich einen großen Schwung Einkaufstaschen mit dem Firmenlogo bedruckt. In ihrer Buchhandlung soll es keine Plastik- oder Papiertüten geben, stattdessen sollen jene Jutebeutel für 1,50 Euro pro Stück verkauft werden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass Petersons Kundschaft gut auf den Einkauf in der Buchhandlung vorbereitet ist – und nahezu immer eine eigene Tragetasche dabei hat. Peterson überlegte, wie sie ihren liegen bleibenden Beuteln einen anderen Nutzen, ein zweites Leben einhauchen könnte. Sie wandelte sie kurzerhand in die Nilsson-Buchtaschen um: