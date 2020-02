»Die unsichtbare Bestsellerautorin«

Selfpublishing

Nicola May ist Kindle-Bestsellerautorin in Großbritannien. Ihr 9. E-Book „The Corner Shop in Cockleberry Bay“ konnte sie zwischenzeitlich 2000 Mal am Tag verkaufen und rangierte damit 6 Wochen auf Platz 1 der Kindle-Charts. Auf den herkömmlichen Bestsellerlisten (auf Basis von Printverkäufen) tauchte sie jedoch nie auf, obwohl sie mehrfach habe sehen können, dass sie „auf den Bestsellerlisten der Sunday Times viele der Autoren unter den Top Fünf übertroffen hatte“. In einem Beitrag beim britischen Branchenmagazin „The Bookseller“ nennt sie sich selbst einen „einsamen Feldmarschall in der unsichtbaren Armee der E-Book-Bestseller-Autoren, der regelmäßig an die Spitze der Amazon-Kindle-Charts marschiert“, von der Buchindustrie aber weitgehend ignoriert wird.

Als einen Hauptkritikpunkt nennt May, dass der Buchhandel glaube, ein E-Book-Bestseller könne nicht auch in Print zum Bestseller werden. „Meine Bücher werden von Hunderttausenden von Lesern gelesen, die regelmäßig in Buchläden einkaufen, aber ich lebe immer noch nur von den E-Book-Verkäufen”, schreibt sie in dem Meinungsstück und fügt an: „Die Buchketten ignorieren Autoren wie mich, aber, was noch beunruhigender ist, sie ignorieren die Leser, die unsere Arbeit lieben. Was für eine Botschaft wird damit ausgesendet?”

May zieht auch einen Vergleich zur Musik, wo mittlerweile digitale Downloads die Charts bestimmen. Dass es mittlerweile eine wöchentliche E-Book-Bestsellerliste gibt (veröffentlicht vom „Bookseller”), wertet Nicola May als Erfolg, „Aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Der Women’s Prize for Fiction akzeptiert immer noch keine selbstveröffentlichten Titel“ und obwohl sie im vergangenen Jahr bei E-Books die meistverkaufte Romance-Autorin Großbritanniens gewesen sei, sei sie noch nicht in die engere Wahl für die jährlichen Auszeichnungen der Romantic Novelist Association gekommen.