Deutsche Fachpresse digital: Webinarreihe für Fachmedienanbieter

Wissen zu virtuellen Tools und Möglichkeiten, Interviews und Gespräche mit Experten zu relevanten Themen der Fachmedienbranche, Austausch mit Kommissionen und Kollegen aus der Branche: Das bietet ab kommender Woche die Deutsche Fachpresse für Fachmedienmacher, jeweils in 45-minütigen Sessions, mit ihrer Webinarreihe „Deutsche Fachpresse digital“ in Kooperation mit den B2B Media Days – Kongress der Deutschen Fachpresse und powered by knk.

Erstes Webinar zum Thema virtuelle Events

Um ganz praktische Hilfe und Anleitung geht es schon am Mittwoch, 15. April, um 14 Uhr im ersten kostenlosen Webinar „Virtuelle Events – Best Practices zur Planung und Durchführung von virtuellen Events“. Bei der Planung und Durchführung von virtuellen Events gibt es einige Aspekte, die sich von vor-Ort-Veranstaltungen unterscheiden. In der Session erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick über verschiedene Formate, Methoden und Tools sowie Impulse für die Umsetzung in ihrem Haus mit auf den Weg.

In den nächsten Wochen folgen weitere spannende Themen mit denen die Deutsche Fachpresse ihre Mitglieder bei der Arbeit unterstützen will. Geplant sind unter anderem Angebote zu Webinar-Tools sowie Talkformate mit Kommissionen der Deutschen Fachpresse. Neben Webinaren zur Unterstützung in der aktuellen Situation, werden im Rahmen der Reihe auch Formate angeboten, die Fachmedienhäuser bei der Vorbereitung auf die Zeit nach der Krise unterstützen.

Schnell und unkompliziert anmelden

Die Anmeldung zu den Webinaren ist auf der Internetseite der Deutschen Fachpresse möglich unter: deutsche-fachpresse.de/dfp-digital. Hier finden Sie auch Informationen zu den kommenden Webinaren und Ansprechpartnern.

Über die Deutsche Fachpresse

Der Verein Deutsche Fachpresse ist die zentrale Marketing- und Dienstleistungsplattform für alle Anbieter von Fachinformationen im beruflichen Umfeld. Sie wird getragen vom Fachverband Fachpresse im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (Berlin) und der IG Fachmedien im Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Frankfurt am Main). Die Deutsche Fachpresse repräsentiert 350 Mitglieder in einer Branche mit insgesamt über 5.500 Titeln und einem Umsatz von 7,73 Milliarden Euro im Jahr 2018. Sie fördert die gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Anliegen der Mitgliedsunternehmen, vermittelt aktuelles Branchenwissen und schafft Beziehungsnetzwerke. deutsche-fachpresse.de

Über die B2B Media Days – Kongress der Deutschen Fachpresse

Die B2B Media Days – Kongress der Deutschen Fachpresse sind das jährliche Highlight-Event der Fachmedienbranche mit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Berlin. Nächster Termin ist der 19. und 20. Mai 2021. b2b-media-days.de

Über die knk Gruppe

knk entwickelt und vertreibt mit knkVerlag die einzige von Microsoft zertifizierte Branchensoftware für das Verlagswesen weltweit. knkVerlag basiert auf modernster Web- und BI-Technologie. Die knk Customer Engagement GmbH hat sich als Teil der knk Gruppe auf die Bereiche CRM, Marketing Automation, Kundendatenmanagement und KI-Anwendungen für Verlage und Medien-Unternehmen spezialisiert. knk ist Fördermitglied im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und korrespondierendes Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die knk Gruppe betreut mit rund 180 Mitarbeitern über 450 Verlage in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien. Zur knk Gruppe gehören auch die Marken „muellerPrange“ und „VM Verlags-Manager“ sowie Bradbury Phillips International. knk.de