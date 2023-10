Reguvis Fachmedien entscheidet sich für knk

Aus den Unternehmen

Die Reguvis Fachmedien GmbH, ein Unternehmen der DuMont Mediengruppe, hat sich für die Einführung der knk Mediensoftware entschieden.

„Wir sind überzeugt, dass die neue Software eine bedeutende Rolle bei der Vereinfachung unserer internen Prozesse spielen wird“, betont Monjou Biswas, Managing Director Reguvis Fachmedien. „Wir werden vor allen Dingen im Bereich der Abonnements und Datenbanken große Schritte machen durch die Möglichkeit, Contents granular erstellen, vermarkten und abrechnen zu können. Außerdem werden wir knkVerlag als Tool nutzen, um mehr Harmonie in die Datenbasis zu bringen. So wird auch das Eventgeschäft in Zukunft komplett in knk gemanaged und nicht mehr durch externe Anwendungen. Daraus resultieren viele sinnvolle Effekte wie zum Beispiel eine 360-Grad-Sicht auf unsere Kunden.“

Insgesamt umfasst das Projekt zehn Bereiche: Zeitschriften, Abonnements, CRM und Marketing, Medienvertrieb, Projektverwaltung, Paid Content, Veranstaltungen, Honorare, Anzeigen und Finance.

Der Mehrwert für Reguvis ist vielfältig. Die Prozessvereinfachung und Schaffung von Standards werden dazu beitragen, den Arbeitsalltag der Mitarbeiter zu erleichtern.

In einem zweiten Projekt soll die Marketing Automation der knk Gruppe eingeführt werden, um die Kommunikation mit Kunden und Interessenten zu automatisieren und die Kunden bedarfsgerecht zu adressieren.

„Reguvis hat sich für die knk-Plattform entschieden, um Daten effizient zu verwalten und so viele Geschäftsbereiche wie möglich innerhalb einer “Welt” zu integrieren. Dabei stehen Aspekte wie Automatisierung, Prozessharmonisierung und die Nutzung von knk-Standards im Vordergrund. Denn Reguvis beschäftigt – wie viele andere Verlage auch – die Frage, wie man mit moderner Verlagssoftware die Effizienz steigert und die Grundlage für zukünftiges Wachstum legt.“, erklärt Ole Troitzsch, Sales Consultant bei knk. „Wir sind stolz darauf, Teil dieser wegweisenden Initiative zu sein.“