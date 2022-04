De Gruyter erweitert Partnerschaft mit Zeitfracht

Buchhandel, Produktion & Prozesse, Verlage

Der Wissenschaftverlag De Gruyter und der Logistikdienstleister Zeitfracht erweitern ihre Partnerschaft im Bereich Print on Demand: Neben Paperback-Ausgaben von De-Gruyter-Titeln produziert Zeitfracht jetzt auch Hardcover-Bücher für den Verlag vor Ort in Erfurt.

Details:

Etwa 34.600 Titel aus dem Programm von De Gruyter sind jetzt via Print on Demand verfügbar.

Buchhandlungen und andere Kunden, die Bücher von De Gruyter über Zeitfracht bestellen, sollen ihre Bestellung dadurch um mehrere Tage schneller erhalten.

Alle Bücher werden in Digitaldruckverfahren gefertigt und vor Ort gebunden.

„Wir freuen uns, dass durch die erweiterte Zusammenarbeit eine deutlich größere Anzahl Titel aus unserem Verlagsprogramm über Zeitfracht verfügbar ist und Kundinnen und Kunden diese nun sehr viel schneller erhalten können“, erklärt Alexander Faust, Director Production + Internal Operations bei De Gruyter, in einer Pressemeldung.

Thomas Raff, Vorstandsmitglied in der Zeitfracht-Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung, registriert ein „insgesamt steigendes Interesse“ am Print-on-Demand-Service: „Vor allem in Zeiten angespannter Rohstoffmärkte ist eine bedarfsgerechte und risikofreie Produktion extrem wichtig. Wir werden diesen Bereich kontinuierlich ausbauen und optimieren und erhöhen dadurch für unsere Kunden deutlich die Verfügbarkeit von Titeln, deren Vorratsproduktion und Lagerung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist.“

De Gruyter hatte zuletzt im Herbst vergangenen Jahres den Abschluss seines Projektes De Gruyter Book Archive bekannt gegeben, mit dem über 53.000 Titel des bis 1749 zurückreichenden Verlagsarchivs digitalisiert worden sind. Alle gescannten und katalogisierten Titel sind seitdem digital auf degruyter.com und als Print-on-Demand-Buch verfügbar.