Das sind die 108 Sieger beim Deutschen Buchhandlungspreis 2023

Buchhandel

Gerade erst wurden 64 Verlage mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet, jetzt sind die Buchhandlungen dran. Am Montag gab Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Sieger des Deutschen Buchhandlungspreises 2023 bekannt.

Aus insgesamt 480 Bewerbungen kürte eine unabhängige Jury nun 108 Buchhandlungen, die bei der Preisverleihung am 2. Oktober in Stuttgart ausgezeichnet werden. Erst dann steht auch fest, in welcher der drei Preiskategorien sie gewonnen haben. Drei davon gibt es:

7.000 Euro für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen

15.000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen

25.000 Euro für die drei besten Buchhandlungen

Insgesamt stehen 1 Mio Euro zur Verfügung.

Claudia Roth nannte den Preis einen Ausdruck der Wertschätzung für den „wichtigen Beitrag“, den die Buchhändler für den Erhalt der „vielfältigen Kulturlandschaft“ leisteten. „Gerade für junge Menschen können Buchhandlungen eine Anregung dafür sein, sich mit längerem Atem auf Geschichten und Themen einzulassen und diesen vertieft nachzugehen – jenseits der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und Unterhaltungslogik Sozialer Medien. Sehr erfreulich ist es deshalb, dass 18-Jährige in diesem Jahr ihren KulturPass in besonderer Weise dafür nutzen, um damit bereits über 80.000 Bücher im Buchladen um die Ecke zu erstehen und diesen für die Abholung der reservierten Bücher zu besuchen“, so Roth.

Im Einzelnen werden folgende Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2023 prämiert:

BADEN-WÜRTTEMBERG

Aegis Literatur Buchhandlung, Ulm

Botnanger Buchladen, Stuttgart

Buchhandlung am Laiblinsplatz, Pfullingen

Buchhandlung Bücherstübli, Waltshut-Tiengen

Buchhandlung Provinzbuch, Esslingen

Buchhandlung Schwarz, Freiburg

Frauenbuchladen Xanthippe, Mannheim

Hassbeckers Galerie & Buchhandlung, Heidelberg

Ulmer Bücherstube Jastram, Ulm

BAYERN

Autorenbuchhandlung, München

BuchCafé, Pfreimd

Buchhandlung Ritzau, Pürgen

Buchhandlung Ulrich Dombrowsky, Regensburg

Buchpalast, München

erLesen, Würzburg

Kinderbuchhandlung Kuckuck, München

Lesezeichen Buch & Caffè, Schwabach

Pelzner + Partner Buchhandlung, Nürnberg

Wasserburger Bücherstube, Wasserburg am Inn

BERLIN

Akazienbuchhandlung

autorenbuchhandlung berlin

Bücher am Nonnendamm

Buchhandlung Anakoluth

Buchhandlung Friebe mit Café

Buchhandlung Montag

Buchhandlung Odradek

Buchlokal

Ferlemann und Schatzer

Hammett Krimibuchhandlung

InterKontinental

Krumulus

Prinz Eisenherz Buchladen

Pro qm Buchhandlung

BRANDENBURG

Buchhandlung Viktoriagarten, Potsdam

Komma Buchhandlung Eichwalde, Eichwalde

Seenland Buchhandlung, Senftenberg

BREMEN

Albatros Buchhandlung

Golden Shop

Gottfried Hübener Buch- und Kunsthandlung, Bremerhaven

HAMBURG

Büchereck Niendorf Nord

Buchladen in der Osterstraße

Frau Büchert

HAFENFUCHS die Buchhandlung in der Hafencity

Strips & Stories

HESSEN

Autorenbuchhandlung Marx & Co, Frankfurt am Main

Bergen erlesen, Frankfurt am Main

Büchergilde Buchhandlung und Galerie, Frankfurt am Main

Buchhandlung Paul und Paulinchen, Fulda

Buchhandlung spielen&LESEN, Wiesbaden

Buchhandlung Zabel, Seeheim-Jugenheim

Buchladen am Freiheitsplatz, Hanau

Buchladen am Markt, Offenbach

Kinder- und Jugendbuchhandlung Eselsohr, Frankfurt am Main

Land in Sicht Buchladen Nordend, Frankfurt am Main

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Buchhandlung Scharfe, Greifswald

Ein guter Tag – Literatur & so, Schwerin

Strandläufer Verlag Peter Hoffmann Verlagsbuchhandlung, Stralsund

Wielandhaus Nordische Buch- u. Kunsthandlung, Ostseebad Prerow

NIEDERSACHSEN

Annabee Buchladen, Hannover

Buchhandlung im Alten Rathaus, Damme

Buchhandlung Patz, Bienenbüttel

Buchladen Rote Strasse, Göttingen

die schatulle lies.weise, Osterholz-Scharmbeck

MaschaKascha-Schöne Bücher, Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

Buch am Hellweg bei Drucker-Domain Deutschland, Unna

Buchhandlung Böttger, Bonn

Buchhandlung Brigitte und Eva Korn, Dinslaken

Buchhandlung Bücherkiste, Siegen

Buchhandlung Hilberath & Lange, Mülheim an der Ruhr

Buchhandlung Jürgensen, Wuppertal

Buchhandlung Lesezeit, Münster

Buchhandlung Markus, Gütersloh

Buchhandlung Scheuermann, Duisburg

Buchhandlung Schulz & Schultz, Düsseldorf

Buchhandlung van Wahden, Wermelskirchen

Buchhandlung WortReich, Kerpen

buchkontext, Essen

buchLaden 46, Bonn

Buchsalon Ehrenfeld, Köln

Das Worthaus, Aachen

Hansen & Kröger, Wiehl

Maternus Buchhandel, Köln

Rittersche Buchhandlung, Soest

Zeilenreich Bücher & Überraschendes, Bergisch Gladbach

RHEINLAND-PFALZ

Buchhandlung Blaue Blume, Kaiserslautern

Erlesenes & Büchergilde, Mainz

Nimmerland Kinderbuchhandlung, Mainz

SAARLAND

Buchhandlung Drachenwinkel, Dillingen/Saar

SACHSEN

Buchhandlung & Verlag E. Walter Marx. Nachf., Zwickau

Buchladen Jens Köster, Meißen

Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Leipzig

Der Reisebuchladen, Dresden

Kinderbuchladen Serifee, Leipzig

lesensart Buchhandlung, Dresden

Lessing und Kompanie, Chemnitz

MonOkel, Chemnitz

SACHSEN-ANHALT

Der Esel auf dem Dach, Wittenberg

heiter bis wolkig, Halle an der Saale

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Bargteheider Buchhandlung, Bargteheide

Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel

Buchhandlung Bücherliebe, Stockelsdorf

Buchhandlung Das Druckwerk, Bad Segeberg

Peter Panter Buchladen, Meldorf

THÜRINGEN

Buchhandlung am Markt, Hildburghausen

Buchhandlung am Topfmarkt, Suhl

Buchhandlung Contineo, Erfurt

Dude’s Comic Corner, Jena

Eckermann Buchhandlung, Weimar

Wie jedes Jahr werden auch 2023 zehn undotierte Gütesiegel an Buchhandlungen vergeben, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren im Schnitt über einer Million Euro lag. Dazu zählen folgende Buchhandlungen:

BADEN-WÜRTTEMBERG

Konstanzer Bücherschiff, Konstanz

BAYERN

Buchhandlung Bücherwurm, Regensburg

HAMBURG

Kurt Heymann Buchzentrum

HESSEN

Buchhandlung Bindernagel, Friedberg

NIEDERSACHSEN

Leuenhagen & Paris, Hannover

Lünebuch, Lüneburg

NORDRHEIN-WESTFALEN

Buchhandlung Kayser, Rheinbach

Buchladen Neusser Straße, Köln

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Scheller Boyens Buchhandlung, Heide

THÜRINGEN

Buchhandlung Peterknecht, Erfurt