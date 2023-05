Das müssen Buchhandlungen für den Kulturpass tun

Buchhandel

Im Sommer gibt es 200 Euro Guthaben für alle, die in 2023 den 18. Geburtstag feiern. Das Geld wird in den Kulturpass übertragen (buchreport berichtete bereits) und kann innerhalb von 2 Jahren für Kulturveranstaltungen, aber auch für den Kauf von Büchern, CDs oder Schallplatten eingesetzt werden. Die dafür nötige Finanzspritze von 100 Mio Euro kommt aus dem Etat der Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth.

Im Rahmen der Leipziger Buchmesse betonte das Ministerium noch einmal, dass interessierte Buchhandlungen bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Zwingend notwendig ist dabei ein Elster-Zertifikat, das zur Klärung genutzt wird, ob ein Anbieter bei einem deutschen Finanzamt geführt wird und eine Betriebsstätte oder Sitz in Deutschland hat. So soll sichergestellt werden, dass nur deutsche Anbieter beteiligt werden.

Die genaue Abwicklung ist indes nicht ganz simpel. Profitieren können Buchhandlungen beispielsweise nur, wenn sie registriert sind für die App, über die 18-Jährige dann die Gutscheine einsetzen. Diese Registrierung ist ab dem 15. Mai möglich.

Alle Produkte, also beispielsweise Bücher, müssen über eine Schnittstelle bzw. als CSV-Datei in die App geladen werden – alternativ können auch die Daten des VlB eingebunden werden. Nur was in der App recherchierbar ist, kann auch mit dem Gutschein erworben werden.

Die App-Nutzer suchen in der Anwendung nach den gewünschten Produkten, wählen dort auch den Händler aus. Der wiederum wird benachrichtigt, dass ein Kauf getätigt wurde.

Angesichts von rund 715.000 Nutzern lohnt sich für Buchhandlungen durchaus die Mühe, ein breites Angebot vorzuhalten.

https://www.kulturpass.de/anbietende