Shortlist für den Deutschen Kinderbuchpreis 2023 steht

Der Deutsche Kinderbuchpreis 2023 geht auf die Zielgerade: Die zehn Finalisten für den diesjährigen Kinderbuchpreis und drei für den Sonderpreis für Illustration stehen nun fest. Jetzt liegt es in den Händen der 32 Kinder aus der Kinderjury, wem der Hauptpreis zugesprochen wird. Der Siegertitel 2023 wird am 14. Oktober in der Nürnberger Tafelhalle bekanntgegeben.

Die folgenden Titel sind nominiert:

Alfred, Elefant seit 1932 (von Kristina Heldmann)

Die Höchstfamose Zoo-Schule (von Jochen Till)

Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum (von Sabine Bohlmann)

Huuu-Berta – Das kleinste Gespenst von allen (von Annette Langen)

Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht (von Lisa-Marie Dickreiter, Andreas Götz, Barbara Scholz)

OTTO fährt los! (von Madlen Ottenschläger)

Valerie – Retterin der Bücher (von Kathleen Freitag)

Wilde Tiere in der Stadt – Das Natur-Mitmachbuch (von Sophia Kimmig)

Wilma Wolkenkopf (von Saskia Niechzial)

Zari und Nivaan – Die Geschichte einer Flucht (von Leopold Kilian)

Für den Sonderpreis für die beste Illustration sind nominiert:

Franziska Vinzis (Theo Thede – Eine Geschichte über die einzigartigen Träume und Talente in jedem von uns: Entdecke, wer du bist und was in dir steckt.)

Annette Zacharias (Die Pfütze – Die Vielfalt einer verborgenen Welt entdecken)

Stella Dreis (Was macht die Nacht?).

Nach den neuen Statuten wird das Preisgeld nicht mehr nur wie bisher an eine einzige Autorin oder einen einzigen Autor ausgezahlt: Der Träger des Deutschen Kinderbuchpreises wird mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro belohnt. Der zweite Platz ist mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert, der dritte Platz mit 5000 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Damit hat automatisch gewonnen, wer es auf die zehn Titel umfassende Shortlist für den Buchpreis schafft. Zudem gibt es einen Sonderpreis für die beste Illustration, der mit zusätzlichen 10.000 Euro dotiert ist. Die Kinder aus der Kinderjury erhalten jeweils einen Buchgutschein über 250 Euro.

Jasmin Schröter, die Stifterin des Preises: „Alle für die Shortlist ausgewählten Bücher bieten den jungen Leserinnen und Lesern eine abwechslungsreiche Mischung aus Fantasie, Abenteuer und lehrreichen Inhalten. Wir waren auch im dritten Jahr unseres 2021 ins Leben gerufenen Preises alle sehr beeindruckt: Die Autoren und Illustratorinnen haben mit viel Liebe zum Detail und Engagement Geschichten geschaffen, die die Fantasie anregen und zum Träumen einladen.“