»Red, White & Royal Blue« startet im Streaming

Bücher und Autoren

Techtelmechtel auf höchster Ebene: Im Film „Red, White & Royal Blue“ (Streaming-Start am 11. August bei Amazon Prime Video) werden der Sohn der US-Präsidentin und der britische Kronprinz mehr als nur Freunde.

Als seine Mutter zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird, avanciert Alex Claremont-Diaz über Nacht zum Liebling der Nation: attraktiv, charismatisch, clever – ein echter Marketingtraum für das Weiße Haus, das ihn entsprechend einsetzt, um für die politischen Ziele seiner Mutter zu werben. Die Sache hat allerdings einen Haken: Auf diplomatischer Ebene ist Alex alles andere als hilfreich. Bei einem Staatsbesuch in England eskaliert sein schwelender Streit mit dem britischen Thronfolger Prinz Henry. Die Medien greifen den Zwist dankend auf und produzieren Schlagzeilen. Um den Schaden zu begrenzen, sollen die beiden Männer ihre Versöhnung vortäuschen. Womit aber niemand rechnen konnte: Sie entwickeln trotz ihrer anfänglichen Animositäten eine Freundschaft, die bald zu einer romantischen Beziehung wird.

Die gleichnamige Buchvorlage „Red, White & Royal Blue“ zu dem Film stammt von Casey McQuiston, die mit ihrer Liebesgeschichte in den USA die Bestsellerliste gestürmt hat. Der hiesige Lizenznehmer Droemer hatte die deutsche Ausgabe „Royal Blue“ 2020 zunächst als Taschenbuch veröffentlicht. Passend zum Filmstart bei Amazon Prime Video ist im Juni der Titel jetzt noch einmal in Paperback-Ausstattung für 16 Euro in den Buchhandel gekommen. In einer überarbeiteten Neuausgabe mit Illustrationen und einem Bonuskapitel, wie Droemer wirbt.