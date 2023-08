Investmentgesellschaft KKR will Simon & Schuster kaufen

Verlage

Geht der Verkauf vom Simon & Schuster nach jahrelangen Streitigkeiten nun endlich über die Bühne? Wie die New Yorker Investmentgesellschaft KKR mitteilt, habe sie Einigkeit mit der Verlagsmutter Paramount Global erzielt.

Rund 1,62 Mrd US-Dollar, umgerechnet rund 1,45 Mrd Euro, soll KKR zahlen – geplant ist eine sogenannte „All-Cash-Transaktion“, also nicht über Finanzierung oder per Aktientausch. KKR investiert in Simon & Schuster hauptsächlich über seinen North America Fund XIII und hat sich eine vollständig zugesagte Finanzierung für die Transaktion gesichert.

Nach Abschluss der Transaktion werde Simon & Schuster ein eigenständiges privates Unternehmen werden und weiterhin von Jonathan Karp (Foto), Präsident und CEO, und Dennis Eulau, COO und CFO von Simon & Schuster, geleitet, teilt KKR mit.

KKR werde Simon & Schuster auch bei der Schaffung eines breit angelegten Eigenkapital-Eigentumsprogramms unterstützen, um allen mehr als 1600 Mitarbeitern des Unternehmens die Möglichkeit zu geben, nach Abschluss der Transaktion Anteile zu halten.

Der Kauf unterliege aber weiterhin den „üblichen Abschlussbedingungen“, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Die hatten zuletzt zum Scheitern der Übernahmepläne durch Penguin Random House geführt.

Rückblick:

In den vergangenen Tagen hatten sich die Gerüchte über einen Kauf verdichtet, nachdem KKR den Hörbuch-Verlag RBmedia zum Verkauf angeboten hat und damit rund 1 Mrd US-Dollar erlösen will.