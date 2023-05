Silke Müllers Debattenbuch steigt in die SPIEGEL-Bestsellerliste ein

Bücher und Autoren

Viele Medieninhalte, die Schülerinnen und Schüler heute im Internet konsumieren, sind hochproblematisch: Tierquälereien, Kriegsverbrechen und sexuelle Gewalt flimmern unkontrolliert über die Smartphone-Bildschirme von Kindern und Jugendlichen. Silke Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen und hat bei Droemer jetzt ein Debattenbuch zum Thema vorgelegt. „Wir verlieren unsere Kinder“ steigt in dieser Woche neu auf Platz 6 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch ein.

Darin appelliert Müller an Eltern, Lehrkräfte und die Politik, längst überfällige Grundlagen für eine zeitgemäße, an Werten orientierte Medien-Erziehung zu schaffen. Ergänzend im Buch enthalten sind einige Tipps, mit welchen technischen und pädagogischen Mitteln Kinder geschützt werden können.

Das hochaktuelle Thema bietet Ansatzpunkte für diverse Medienberichte, für Nachfrage dürfte aber vor allem ein Auftritt der Autorin in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz vor wenigen Tagen gesorgt haben. Dort stellte Müller dar, dass vor allem gewaltsame Videos, die u.a. auf der Plattform TikTok kursieren, für Abstumpfung sorgten, Mobbing gehe längst fernab des Klassenzimmers im Web weiter. Auch angesichts des fortschreitenden Lehrermangels fand die Autorin in der Sendung deutliche Worte: „Wir sind in einer absoluten Bildungsnotstands-Katastrophe angekommen.“

