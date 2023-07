Gedankenspiele: Kulturpass verlängern und ausweiten?

Buchhandel

Gerade erst wurde der Kulturpass Realität: das 200-Euro-Guthaben für alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Die bisherige Resonanz? Freundlich bis gut. Kinderkrankheiten und Wackler zur Premiere dürften sich im Rahmen des Erwartbaren halten, aber zumindest weckte diese Art der Kulturförderung die Fantasie.

Und vielleicht auch deswegen denkt Kulturstaatsministerin Claudia Roth über eine Verlängerung und sogar Ausweitung des Kulturpasses nach. So hat sie es in der „Rheinischen Post“ formuliert. Die Idee dabei; Im Falle einer Verlängerung des Angebots in 2024 (oder darüberhinaus) sollte der Kreis der Begünstigten wachsen. Künftig könnten dann auch 15 – 17-Jährige von so einem Angebot profitieren.

Über die Finanzierung ist dabei allerdings noch nicht gesprochen worden. Der bisherige Erfolg macht indes Mut. Rund 113.000 18-Jährige hätten sich seit dem Start im Juni registriert und das Guthaben genutzt, etwas mehr als 2 Mio Euro seien bereits umgesetzt worden. Insgesamt mehr als 7000 Kulturanbieter, darunter neben Museen, Kinos und Festivalbetreibern eben auch breite Teile des Buchhandels, hätten sich beteiligt. Und Bücher belegten in der Rangliste der gewünschten Produkte oder Angebote Platz 2 hinter Konzerten und Festivals.

