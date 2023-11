Daniela Völker übernimmt Presseleitung der Heyne- und Ratgeberverlage

Personalia

Daniela Völker übernimmt ab sofort die Presseleitung der Heyne– und Ratgeberverlage (Heyne, Blessing, Ludwig, Ansata, Integral, Lotos, Ariston, Irisiana, Südwest, Bassermann, Anaconda), die sie in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits interimistisch innehatte. Sie tritt damit die Nachfolge von Fabiola Zecha an, die im Haus die PR-Leitung von Penguin Blanvalet übernommen hat. Daniela Völker berichtet an Tobias Winstel, verlegerischer Geschäftsleiter in der Penguin Random House Verlagsgruppe.

„Daniela Völker wird gemeinsam mit den Teamleiterinnen Gabi Beusker (Belletristik), Beatrice Braken-Gülke (Sachbuch), Christiane Kochseder (Ratgeber) sowie den Veranstaltungsreferentinnen Carolin Lachenmaier und Katrin Wurch und allen Kolleg*innen der Abteilung die erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Heyne- und Ratgeberverlage innerhalb der Verlagsgruppe fortsetzen und strategisch weiterentwickeln“, heißt es in der Mitteilung des Verlags.

Völker ist seit 15 Jahren in verschiedenen Positionen in der Penguin Random House Verlagsgruppe in der Pressearbeit tätig. Nach ihrer Buchhandelsausbildung und dem Studium der Germanistik/Literatur-vermittlung und BWL volontierte sie bei der Collection Rolf Heyne, für die sie im Anschluss weiter tätig war, bevor sie 2008 als Pressereferentin zur Verlagsgruppe (Südwest/Bassermann) kam. Zugleich promovierte sie über die Geschichte des deutschsprachigen Taschenbuchs und hielt Lehraufträge zum Thema „PR im Buchverlag“ an den Universitäten in Bamberg, Innsbruck und München.