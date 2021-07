Daniel Silva über russische Intrigen

Bücher und Autoren

Der US-amerikanische Autor Daniel Silva ist einer der erfolgreichsten Verfasser von Spionageromanen. Seit seinem 1997 erschienenen Debütroman „The Unlikely Spy“ (deutsch: „Double Cross – Falsches Spiel“) schaffen es alle seine Bücher regelmäßig auf die internationalen Bestsellerlisten.

Auch sein neuer Thriller „The Cellist“, sein 24. Roman, setzt sich direkt an die Spitze der US-Bestsellerliste. Protagonist ist wieder Gabriel Allon, Kunstrestaurator und israelischer Geheimagent, der diesmal die tödliche Vergiftung eines russischen Milliardärs aufklären muss. In den USA und auch in Deutschland erscheinen Silvas Bücher bei Harper Collins.