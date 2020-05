Claudia Lampe verstärkt Open Publishing

Personalia

Der Münchner Digital-Publishing-Anbieter Open Publishing will sein Serviceangebot für Verlage und Autoren ausbauen. Dafür verstärkt Claudia Lampe als Senior Account Projektmanagerin das Team.

Das Unternehmen will vor allem im Bereich Verlagssoftware seinen Marktanteil ausbauen. Bislang lag der Fokus der Software-Schmiede auf Serviceleistungen rund um digitales Publizieren wie Self Publishing, E-Book-Herstellung und Distribution sowie Print on Demand. Künftig will sich Open Publishing als Rundum-Servicepartner für Verlage und Autoren positionieren.