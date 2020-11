Open Publishing stellt Vertriebsteam neu auf

Personalia

Der Münchner Digital-Publishing-Experte Open Publishing verstärkt seine Vertriebsmannschaft, um das Geschäft mit Neu- und Bestandskunden auszubauen und seine Geschäftsbereiche zu erweitern.

Seit Mitte November ist Veronica Maidl aus der Elternzeit zurückgekehrt. Als Director Account Management verantwortet sie das Geschäft mit Bestandskunden. Außerdem wurden die Kompetenzen der Account Manager ausgebaut, um Expertisen für besonders verkaufsrelevante Themenfelder im Haus zu vertiefen. Marianne Kraus ist nun auf das Thema Metadaten spezialisiert, Gina Kacher auf den Bereich Audio und Leonie Schobert unterstützt Verlage beim erfolgreichen Verkauf auf Amazon.

Komplettiert wird das Vertriebsteam durch den Bereich Business Development, der seit Mitte des Jahres von Claudia Lampe verantwortet wird. Sie ist für die Akquise von Neukunden, den Ausbau neuer Vertriebswege sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder zuständig. So hat Open Publishing beispielsweise in den vergangenen Wochen sein Angebot für Fachverlage erweitert und den Vertrieb von Campus-Lizenzen an Universitäten und Bibliotheken in sein Leistungsportfolio integriert.

Auch die Zusammenarbeit mit der Kreativ-Agentur Bilandia, die ebenfalls zu Open Publishing gehört, soll intensiviert werden. Verlagskunden sollen künftig aus einer Hand Verlagssoftware, Vertriebsdienstleistung und Marketingkampagnen für B2B- und B2C-Zielgruppen beziehen können. Ansprechpartner bei Bilandia sind Sybille Bauschinger und Albrecht Mangler, die bereits seit vielen Jahren kreative und auch prämierte Marketingkampagnen für die Buchbranche umsetzen.