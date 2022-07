Bunte Steine im Schaufenster

Man könnte meinen, die Buchhandlung WortReich im nordrhein-westfälischen Horrem sei zum Architekturbüro geworden: Das Schaufenster schmücken aktuell zahlreiche Modell-Buchhandlungen, gebaut aus Lego-Steinen. Der dänische Spielzeug-Hersteller feiert in diesem Jahr den 90. Geburtstag der bunten Bausteine und zahlreiche Verlage und Buchhandlungen feiern mit.

So auch Dorling Kindersley: Der Verlag, der zahlreiche Lego-Lizenztitel im Programm hat, hat Buchläden in ganz Deutschland zu einem Lego-Bauwettbewerb eingeladen, ohne Vorgabe, was gebaut werden soll. WortReich-Chef Dennis Witton hat die Herausforderung angenommen und weitergedacht: