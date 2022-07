Beratungsfirma Gould Finch bekommt neue Geschäftsführung

Audio, Personalia

Jörg Peters steigt mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer und Gesellschafter bei Gould Finch ein. Der Digitalmanager übernimmt die Verantwortung auch für den 2020 unter demselben Dach gegründeten Hörbuchverlag Gould Finch Audio. Unternehmensgründer Colin Hauer will neuen Herausforderungen widmen: Er übernimmt im Herbst die Geschäftsführung des Audioverlags Hörbuch Hamburg.

Peters bringt über 17 Jahre Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen und der Audiobranche mit sich, unter anderem als Head of Streaming von Universal Music, Music Editor bei Apple und Mitgründer des Labels Humming Records, welches er bis zum Verkauf an Neubau gemeinsam mit Hauer über 10 Jahre aufgebaut hatte. Seine aktuelle Funktion als Head of Marketing bei RecordJet wird er weiterhin ausüben.

Bei Gould Finch will er gemeinsam mit dem 8-köpfigen Team die einzelnen Aktivitäten und Bereiche der Beratungsfirma noch weiter auszubauen. Seit 2016 berät Gould Finch vor allem Unternehmen aus dem Medienbereich in ihrer digitalen Strategie und hat neben Musikunternehmen, Retailern und Buchverlagen auch Audio-Streamingservices aus den USA, Schweden und China unterstützt. Im eigenen Hörbuchverlag Gould Finch Audio werden basierend auf künstlicher Intelligenz potenzialreiche Titel identifiziert. Der Verlag habe schon mehrere Nummer-1-Titel vorhergesagt, lizenziert und produziert.