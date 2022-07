Buchdrucker Hubert & Co. wandert unters Dach der Esser-Gruppe

Markt

Hubert & Co. bekommt neue Inhaber: Knapp anderthalb Jahre nach der Übernahme durch die P2 MedienInvest Holding wird der Buchdruckspezialist jetzt Teil der Esser-Gruppe.

Hubert & Co. ist ein Komplettanbieter für Buchherstellung mit Sitz in Göttingen. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und ist vollständig auf Buchproduktion spezialisiert. Zu den Kunden zählen Verlage, Universitäten, Akademien und Bibliotheken, aber auch Agenturen sowie Unternehmen aus Industrie und Handel. Mit Druckvorstufe, Druckerei, Buchbinderei und Versandlogistik bietet Hubert & Co. alle Leistungen aus einer Hand. Bisherige Eigentümer waren die Gesellschafterfamilien Ruprecht und zuletzt die Medienunternehmer Peter Sommer und Peter Dankesreiter, die Hubert & Co. im Januar 2021 mit ihrer P2 MedienInvest Holding übernommen hatten.

Neuer Inhaber ist der Unternehmer Markus Esser, der nach der Übernahme zum 1. August den Geschäftsbetrieb von Hubert & Co. am Göttinger Standort fortführen will. Die bisherige Geschäftsführerin Ramona Weiß-Weber und ihr Team in Produktion und Verwaltung sollen in der neuen Konstellation erhalten bleiben.

„Die Ergänzung der Unternehmensgruppe durch Hubert & Co ist somit ein logischer Schritt für die weitere positive Entwicklung unseres in vierter Generation geführten Familienunternehmens“, erklärt Esser in einer Pressemitteilung. Durch die Übernahme von Hubert & Co werde der Buchdruck künftig ein „noch zentraleres Element in der Esser-Gruppe sein“, heißt es weiter.

Mit rund 130 Mitarbeitern an zwei Standorten in Bretten und Ergolding ist das Unternehmen nach eigenen Angaben eine der führenden Digitaldruckereien in Europa.