Buchtipps in »Tinder«-Manier

Die Geschwister Kerstin und Jan Duken gründeten vor 12 Jahren die Buchhandlung Quotes in Hamburg-Othmarschen. Als die Buchhändlerin schwer erkrankte, machte sie sich mit dem Unternehmensberater an die Entwicklung einer Buchempfehlungs-App, um ihr Literaturwissen weiterhin weitergeben zu können. Gemeinsam mit den drei Studierenden Sarah Fraenkel, Michèle Friedlein und Fynn-Frithjof Kraft entstand „Lesum“. So funktionierts: