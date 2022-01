Buchtage finden wieder vor Ort statt

Verband

Der Börsenverein lädt seine Mitglieder nach Frankfurt ein: Die diesjährigen Buchtage sollen am 20. und 21. Juni in Frankfurt stattfinden.

Am 20. Juni soll die Branche vormittags auf der Jahrestagung der Interessengruppe (IG) Digital im Literaturhaus Frankfurt zusammen kommen. Am Nachmittag tagen am selben Ort dann die 3 Fachgruppen des Verbandes. Anschließend ist ein Mitgliederfest auf dem Mediacampus Frankfurt geplant.

Die Hauptversammlung des Verbandes soll am 21. Juni ebenfalls wieder in Präsenz stattfinden, nachdem die Veranstaltung in den vergangenen 2 Jahren nur digital stattfinden konnte. Turnusgemäß wird dort ein neuer Vorstand einschließlich des Vorstehers oder der Vorsteherin gewählt. Stimmabgaben sollen vor Ort, per Stimmübertragung oder im Vorfeld per Online-Briefwahl möglich sein.

„Es werden andere Buchtage als gewohnt, eine Special Edition eben. Denn wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation. Infolge der Pandemie haben wir unsere vergangene Tagungsstätte, das „Ellington“ in Berlin, verloren – was bedingt, dass wir diesmal in Frankfurt zusammenkommen werden. Auch das Programm ist etwas kompakter als normalerweise. Unverändert sind die Buchtage der zentrale Termin im Jahr, an dem alle Mitglieder die Entscheidungen und so die Zukunft des Verbandes ganz direkt mitgestalten können“, sagt Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Cleff.