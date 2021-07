Log.os setzt auf Buchshop mit Beteiligung

Digital, Handel

Neuer Name, neues Konzept: Mit einem erneuerten Markenauftritt will Log.os seiner 14.000 Mitglieder zählenden Community Mojoreads einen neuen Anstrich geben (hier geht es zu einer Vorstellung des bisherigen Konzeptes). Buchverkauf und Teilhabemöglichkeiten für Branchenteilnehmer stehen im Zentrum des neuen Ansatzes von Yourbook.shop. So funktioniert es:

Leser können sich wie gewohnt über Literatur austauschen.

Jetzt besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Lieblingsbuchhandlung einzutragen, die dann an allen Käufen zu 15% beteiligt wird.

Buchhandlungen, Autoren, Verlage und Medienpartner können ein Profil mit Empfehlungen anlegen. Für jeden darüber bestellten Titel erhalten sie weitere 10% Marge.

Ein ähnliches Modell verfolgt auch die US-amerikanische Plattform bookshop.org (s. Kasten). Sie sei „ein motivierendes Beispiel“ gewesen, bestätigt Kommunikationsleiterin Karla Paul.