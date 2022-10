Buchhandel: Stabile Filiallandschaft

Der Buchhandel erlebt seinen dritten Stresstest in Folge: 2020 und 2021 bremsten die Corona-Einschränkungen, jetzt wird die viel beschworene „neue Normalität“ von steil steigenden Kosten und einer ausgebremsten Konjunktur überschattet. Wie sich diese dritte Belastungswelle in Folge niederschlägt, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Derzeit sind in der Buchhandelslandschaft keine großen Verwerfungen auszumachen, auch nicht im buchreport-Filialatlas, der seit 22 Jahren die Filialisierung der deutschen Branche dokumentiert.