Buchhändler als Comic-Held

Als Alexander Bücken im März 2020 aufgrund des Lockdowns seine Buchhandlung Bücken geschlossen halten musste, kam ihm eine Idee, wie er mehr Aufmerksamkeit auf die kleine Buchhandlung in Overath im Rheinisch-Bergischen-Kreis lenken kann. In seinem Keller fand sich ein roter Ganzkörperanzug und so entstand die Idee des Super-Bücher-Helden, der Buchlieferungen in Overath und Umgebung zustellt. Die zum Heldenauftritt aufgepeppte Zustellung sorgte für reichlich Aufmerksamkeit und Medienreflexe bis hin zum Regionalfernsehen.